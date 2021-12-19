انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة..حالة الطقس اليوم الأحد

/666800/انخفاض-درجات-الحرارة-ورياح-مثيرة-للأتربةحالة-الطقس-اليوم-الأحد

يبحث العديد من المواطنيين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأحد 19-12-2021، حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع انخفاض درجات الحرارة اليوم في مختلف الأنحاء.

دوت الخليج

حالة الطقس اليوم الأحد 19-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم دوت الخليج حالة الطقس اليوم الاحد 19-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه بشكل يومي.

أجواء خريفية و رياح مثيرة للأتربة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، وتستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع استمرار لنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء متفرقه.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، كما تشهد البلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد احيانا على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجة

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة