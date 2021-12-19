مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي

/666838/مانشستر-سيتي-ضيفا-ثقيلا-على-نيوكاسل-يونايتد-فى-الدوري-الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نيوكاسل يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد مانشستر سيتي في صداراة الترتيب العام للبريميرليج برصيد “41” نقطة، بينما يحتل نادي نيوكاسل يونايتد المركز التاسع عشر على جدول الترتيب برصيد “10” نقاط.

نتيجة مباراة السيتي وباريس

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قلب الطاولة، وتحقيق الفوز على حساب باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الشوط الأول للمباراة بسيطرة كاملة من جانب أصحاب الأرض ولكن دون تسجيل أي أهداف، وتألق الحارس نافاس وزاد عن مرماه وحافظ على الشباك سلبية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ باريس سان جيرمان الجميع، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 50 وسط ذهول من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكثف مانشستر سيتي الهجمات والضغط من أجل إحراز التعادل، وبالفعل تمكن رحيم ستيرلينج أن يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 63 لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

وبعد نزول جابرييل خيسوس من مقاعد البدلاء والمشاركة خلال المباراة تمكن أن يسجل الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 77 لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة بفوز هام لأصحاب الأرض يضمن لهم صدارة المجموعة الأولى أمام باريس سان جيرمان.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

الوسط: أدريسا جايي، لياندرو باريديس، أندير هيريرا.

الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.