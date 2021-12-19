/666843/الأنبا-تكلا-أسقف-دشنا-وتوابعها-مبادرة-حياة-كريمة-حققت-المساوة-بين-المواطنين

أجرى دوت الخليج حوار مع نيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها حول الأستعدادات لأعياد رأس السنة الميلادية في ظل وباء كرونا .

ما هى أبرز الطقوس التى سوف تتم فى أعياد الميلاد ؟

في البداية هنأ نيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بمناسبة الأعياد داعين الله عزوجل أن يعم السرور والفرح علي مصر الحبيبة مضيفا أن أن كنيسة شرقية يبدأ من رأس السنة الميلادية مرتبطة بداخل الكنسية الأحتفال عبارة عن صوات وسهر طوال الشهر قبل عيد الميلاد مشيرا أن الأغلبية تسهر السبت صباح يوم الأحد .

في ظل وباء كرونا هل هناك أجراءات أحترازية في وقت العيد وما هى الأجراءات التى سوف يتم اتخاذها ؟

في الحقيقة منذ بداية وباء فيروس كرونا في مصر ونحن في اجراءات احترازية ولم نوقفها تماما مشيرا أن قبل بدء أيام العيد نظرا لحفاظا علي سلامة الجميع نعلن عن الصلاة بنظام الحجز مسبقا تنفيذا لقرارات القيادة السياسة 50 % من الأعداد الرسمية للقاعة الخاصة بالكنيسة وهناك فريق من الكشافة يقوم بالتنظيم أثناء العيد من الاجراءات الاحترازية وقياس درجة الحرارة للجميع قبل الدخول وارتداء الكمامة مؤكدا أنه سوف يتم أستقبال المهنئين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا .

هناك قانور لدور العبادة وقرار رئيس الوزراء ببناء الكنائس في المدن الجديدة حدثنا عن القانون .

إن قانون بناء دور العبادة الموحد استغرق 150 عامًا؛ ليخرج إلى النور"، جملة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مداخلة له بفعاليات ثاني أيان منتدى شباب العالم، ليؤكد أن الدولة بنت دور عبادة في المدن الجديدة قائلًا: " مصر ستبني دور عبادة لأصحاب أي ديانة مهما كانت

أصدر العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية آنذاك شروطًا عشرة للتصريح ببناء الكنائس، منها "يتعين على الراغبين في بناء الكنائس توفير مستندات ملكية الارض وبيان حالتها، مقدار بعد الكنيسة عن المساجد والأضرحة الموجودة، وبيان ما إذا كان هذه الأرض يسكنها مسيحون أو مسلمون، إضافة إلى شروط أخرى اعتبر المسيحيون توافرها مستحيل، حسب كتاب "أوراق يناير" لأحمد أبو المعاطي.

- 16 ديسمبر 1952:

أصدر الدكتور عبدالرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة وعميد فقه القانون المصري حكمًا تاريخيًا؛ أكد فيه اشتراطات الترخيص في إنشاء دور العبادة للمسيحيين على نحو ما جاء في الخط الهمايوني: "لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور، ما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية"، حسب كتاب "أوراق يناير" لأحمد أبو المعاطي.

- 1972

ظهر مطلب قانون بناء الكنائس لأول مرة بكثافة عقب أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت في الخانكة بالقاهرة عام 1972، بسبب اعتراض بعض المتطرفين على إقامة شعائر دينية في مقر ناد ثقافي قبطي، ليقرر مجلس الشعب وقتها تشكيل لجنة تقصى حقائق، برئاسة وكيل المجلس الدكتور جمال العطيفي، التي أصدرت تقريرًا أوصى بتفعيل مواد الدستور لتنص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المصريين بلا تمييز لكنه ظل حبيس الأدراج.

- 1998

أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني قرارًا جمهوريًا حمل رقم 13 لسنة 1998 في 11 يناير 1998 بتفويض المحافظين في سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، واحتفظ لنفسه بحق بناء الكنائس حسب الخط الهمايوني وشروط القربى العشرة.

- 1999

صدر القرار الجمهوري رقم 453 في 28 ديسمبر 1999 بإنهاء اختصاص المحافظين في الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة وإحالة الاختصاص إلى مكانه الطبيعي وهو إدارات التنظيم والمباني بالمحليات.

- 2005

أصدر "مبارك" قرارًا جمهوريًا حمل رقم 291، فوض المحافظين في "الموافقة على بناء أو إجراء توسعات في كنيسة قائمة"، حسب كتاب "أوراق يناير" لأحمد أبو المعاطي.

- فبراير 2006:

تقدم جويلي بمشروع قانون مرة أخرى وظل حبيس الأدراج.

- 2014

نص الدستور المصري في مادته رقم 235 "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

- 2016

طوى الأقباط في 2016 صفحة الخط الهمايوني وشروط القربى، وبدأوا صفحة جديدة مع القانون الذس يأملون أن يتواكب مع آمالهم ومطالبهم.

ما رأيك في مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

نجاح كبير حققته مبادرة حياة كريمة في إنهاء حالة العزلة والتهميش التي كانت تعاني منها القرى والمحافظات المصرية لسنوات طويلة خاصة في صعيد مصر وسيناء، واستطاعت توصيل مشروعات التنمية لهذه القرى بعد أن كانت مقتصرة على العاصمة وعدد محدود من المحافظات، الأمر الذي ساهم في الحد من التفاوتات الاجتماعية وعدم المساواة والإقصاء والتهميش، وضمان حصول المواطنين من مختلف الخلفيات على فرص حياة مماثلة .

نيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها علاقتك بالمسلمين وكيف أستطعت أن تخلق الود والمحبة بينهم . بدأ نيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها كلمته عنهم قائلا بصوت عالي " أغز الحبايب " أكد أنه من مواليد شبرا وهذا الحى تربيته فيه علي الروح والمحبة والتسامح بين المسلمين والأقباط مشيرا أن الذى تربيته عليه في شبرا وجدته في مركز دشنا فكنت سعيدا جدا علي ما اجده بين المسلمين والأقباط .

ذوى الهمم ومبادرة الرئيس السيسي قادرون باختلاف هل هناك تطبيق بالكنيسة لأصحاب الهمم . منذ أن توليت أسقف أسقف دشنا وتوابعها وقومت برسم كاهن مخصوص لذوى الهمم وهدفها تقدمة خدمة تعليمة ، خدمة اختماعية ، وخدمة ترفيهية ، الاحتفال معهم باعياد الميلاد والتوعية والتدريب علي العمل والشغل وأكتشاف المواهب وترشيحهم في مسابقات كبري مشيرا شعورى بهم سعيد وما يفعله الرئيس السيسي يدل علي القيم والمشاعر الانسانية .

رسالة أخيرة توجهها لأهالي مركز دشنا وما الأمنيات التى تتمنها له خلال الفترة المقبلة رسالتى الي أهالي مركز دشنا أتمنى ان نظل أيد واحدة دائما وهدفنا الوحيد يكون المصلحة العامة مشيرا أنه يتمنى لمركز دشنا الكثير توفير المبادرات التى تخدم المواطن وتكون هدفها الخدمة وليس المصالح الشخصية وانشاء المشروعات التى تخدم البلد دشنا بها كثير من الناس التى تتمنى بخدمتهم .