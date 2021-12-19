/666845/عبدالخالق-موهبة-من-ذوي-الهمم-بقنا-يتحدي-الإعاقة-بالفن

موهبة من العيار الثقيل ، عبدالخالق مبارك أبن مركز فرشوط أحد مراكز محافظة قنا " 26 عاما يعمل بمكتبة كلية الاداب بجامعة جنوب الوادى من ذوى الهمم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يقول عبدالخالق مبارك أنه أشتهر باسم "خالد مواهب " من كثرة المواهب التى أنعمها الله عليه سبحانه وتعالى لأنه كاتب وملحن ومغنى ، مشير الي أنه حصل علي المركز الأول علي مستوى الجامعة في مسابقة الحلم المصري علي مدار 4 سنوات في الجامعة لافتا أن المسابقة أقامتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

عبدالخالق.. موهبة من ذوي الهمم بقنا يتحدي الإعاقة بالفن

ويضيف مبارك أنه حصل علي احسن كاتب وملحن في الجامعة وتم تكريمه من رئيس الجامعة مشيرا أنه عقب تخرجه من الكلية تعينه من قبل رئيس جامعة جنوب الوادى فئة 5 % من ذوى الهمم.

يبدع خالد مواهب " في كتابة الأغانى الرومانسية " وله أكثر من 48 أغنية مشهورة مشير أنه يتمنى أن يصل صوته للناس وحمله وطموحه أنه يبقي فنان مشهور مشيرا ان الرئيس السيسي يقدر تماما أصحاب الهمم ويحقق احلامهم.

ويشير عبدالخالق مبارك لموقع " دوت الخليج " أتمنى مقابلة الرئيس العام المقبل في مؤتمر ذوى الهمم مشير أنه في عام 2018 دعى لمنتدى شباب العالم ولكن ظروف خاصة أديت الي عدم حضورى مؤكدا علي فرحه الشديد من الرئيس لأهتمامه باصحاب الهمم قائلا " الرئيس أعاد الروح من جديد لأصحاب الهمم " مطالب المسؤلين بتنفيذا توجهات الرئيس لذوى الهمم.