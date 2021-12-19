الصحة: 90 ألف عضو يشاركون فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال أطلقت اليوم الأحد، وعلى مدار 4 أيام، مؤكدًا أنها ستشمل جميع محافظات الجمهورية.





وأضاف وزير التعليم العالى خلال إطلاق الحملة من حى الأسمرات إن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، موضحا أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن التطعيم مجانى للمصريين والأجانب المتواجدين على أرض مصر وهو طعم شلل الأطفال الفموى، إذ يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذى يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأكد وزير التعليم العالى، أن أنشطة وزارة الصحة فى مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف للحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات فى مصر، إذ يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموى «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهرًا، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.

وتابع وزير التعليم العالى: بالإضافة للجرعات الروتينية، تقوم وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملات قومية سنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموى «سابين».

ونوه إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل فى جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم فى جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.