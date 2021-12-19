تداول 27 سفينة حاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، فى بيان صادر اليوم، الأحد، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 44876 طنا تشمل (15750 طن ذرة و13531 طن قمح و1679 طن خشب زان و6500 طن صويا و650 طن خردة و5916 طن حديد و850 طن زيت طعام).
وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 519 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وليمون وبرسيم وسمسم وقطن) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفى) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والكويت والسعودية وسنغافورة وهولندا وإنجلترا وسريلانكا وإيطاليا وبنجلاديش وهونج كونج وأمريكا والصين واليونان.
وأوضح البيان أن عدد الحاويات الوارد بلغ 65 حاوية مكافئة وعدد الحاويات "الترانزيت" 1747 حاوية مكافئة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132939 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 123056 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2491 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وسوهاج.
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