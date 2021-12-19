وزيرة الهجرة تزور مقر شركة ”سويفل” بالإمارات وتلتقي المصريين العاملين بالشركة

وزيرة الهجرة: الشباب المصري قادر على إبهار الجميع ونجاح شركة "سويفل" خير دليل

مصطفي قنديل: زيارة وزيرة الهجرة لمقر الشركة حافزاً ودعماً من الدولة المصرية

زارت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقر شركة "سويفل" للنقل الذكي التشاركي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتقت المهندس مصطفى قنديل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وقدمت التهنئة لكافة العاملين بالشركة وهم من الشباب المصري بالخارج على ما حققوه من نجاح باهر خلال الفترة الماضية، على المستوى الدولي.

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن بالغ فخرها واعتزازها بما استطاع الشباب المصري مؤسسي شركة "سويفل"، تحقيقه من إنجازات ونجاحات خلال السنوات الماضية، في مصر وعدد من الدول، مما دفع عملية إدراج شركة "سويفل" الناشئة في بورصة "ناسداك" الأمريكية التي تستعد لها الشركة حاليًا، ونالت إشادة الكثيرين بها حول العالم، وهو ما يؤكد أن التجربة مثالية وتقدم حلولاً عملية مؤثرة للحد من الزحام والتأخير، حتى أصبح هذا النموذج من الشباب مثالاً يحتذى به للمواطن المصري بالخارج، القادر على إبهار الجميع بجهده وعمل.

ووجهت وزيرة الهجرة شكرها للمهندس المصري الشاب مصطفى قنديل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سويفل"، لأنه يمثل نموذجاً لنجاح وريادة الشباب المصري، حيث نجح وهو في سن 28 عامًا في إدارة واحدة من أكبر الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ونال على أثر ذلك تكريمات عدة كان على رأسها تكريم بلده مصر، ولقاءه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي نهاية زيارتها وجهت الوزيرة بالغ شكرها لكل المصريين العاملين بمقر شركة "سويفل" في الإمارات، مؤكدة أنهم يساهمون في رفع اسم بلدهم، بما يقدموه من جهد عطاء واجتهاد لرفعة شأنها وتحقيق النجاح والتميز.

من جانبه عبر مصطفى قنديل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سويفل " عن امتنانه لكل الدعم والاحتفاء الذي يجده من وطنه مصر، معرباً عن سعادته بزيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لمقر شركة "سويفل" بالإمارات العربية المتحدة، وحرصها على لقاء المصريين العاملين بالشركة وتشجيعهم على الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لاستكمال نجاح الشركة والتوسع في تقديم خدماتها في مختلف دول العالم.

وأكد "قنديل" أنه وجميع العاملين في "سويفل" يسعون للمشاركة في النهضة التي تحدث في مصر والتطوير المستمر في كل مكان، منوهًا بأن "سويفل" انطلقت من مصر وتوسعت إلى الشرق الأوسط وقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، لافتاً إلى أن مقر الشركة في مصر يعمل به مهندسون متخصصون في كافة المجالات، من ضمنها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة وغيرها، ويتجاوز عددهم 130 مهندس، مضيفاً أن الشركة توفر العديد من فرص العمل للشباب، في مختلف فروعها حول العالم.