أعراض الهربس الفموي وأفضل الطرق لعلاجه

يُصيب الهربس الفموي العديد من الناس ويسبب لهم ألمًا وازعاجًا، ويظهر هذا الفيروس على الشفة أو حولها، على شكل تقيحات أو بثور يملأها سائل، وتأتي أعراض الهربس عند التعرض لضغط عصبي أو خلل في الهرمونات أو التعرض لفترات طويلة للشمس.

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ويعرض موقع دوت الخليج خلال السطور التالية أعراض الهربس وطرق الوقاية منه.

أعراض الهربس الفموي

تظهر أعراض الهربس الفموي في كثير من الأحيان عند التعرض لضغط عصبي أو التعرض لفترات طويلة للشمس أو نتيجة لخلل بالهرمونات، وينصح الأطباء بعدم فتح تلك البثور أو حكها، الأن السائل بداخلها شديد العدوى.

نصائح الخبراء والأطباء عند ظهور هربس الشفاة

وينصح الخبراء والأطباء بعدم لمس جلد الشخص المصاب بهربس الشفاة أو تقبيله وكذلك عدم مشاركته الأدوات الخاصة، ومن جملة النصائح التي يقدمها الأطباء ما يلي:

طرق الوقاية والعلاج من الهربس الفموي

1- الثلج: حيث يساعد الثلج على تخفيف التهاب البثور عن طريق وضع كيس من الثلج على البثور.

2- غسل اليدين: إذ يجب على المصاب بالهربس الفموي أن يقوم بغسل اليدين جيدًا واستخدام أدوات منفصلة عن الآخرين.

3- مستحضرات واقية من اشعة الشمس: وضع مستحضرات واقية من اشعة الشمس الضارة الشفاة كل يوم يقلل من احتمالية الإصابة بهربس الشفاة.

4- شاي الليمون: حيث يساعد شاي الليمون على اللوقاية من الهربس الفموي.

5- جل الصبار: استخدام جل الصبار لتهدئة القروح الملتهبة وتوفير الرطوبة.

6- تغرغر بالماء المالح أو البارد.

7- تجنب المشروبات الساخنة: يجب على المصاب بهربس الشفاة أن يتجنب المشروبات الساخنة والأطعمة الحارة والحمضيات.