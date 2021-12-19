/666846/صناعة-النواب-تتفقد-المنطقة-الصناعية-ببرج-العرب

انطلق منذ قليل وفد برلمانى من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لزيارة محافظة الاسكندرية، يستهلها بجولة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب وزيارة المجمع الصناعي بالمحافظة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة صناعة النواب لمحافظة اللأسكندرية

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان اليوم الاحد تبدأ اول فاعليات الزيارة الميدانية للجنة الصناعة الي محافظة الاسكندرية.

واضاف معتز خلال تصريحات له اليوم ، ان الزيارة بناء علي طلب احاطة مقدم الي اللجنة من النائبة نيفين الكاتب عضو اللجنة حول وجود مشاكل بالبنية التحتية بمصانع برج العرب ، ولذلك تقدمنا بطلب الزيارة للوقوف علي وجود مشكلة من عدمه لتقديم حلول لها.

واشار رئيس لجنة الصناعة انه من المقرر ان يلتقي وفد لجنة الصناعة بمحافظ الاسكندرية اليوم وذلك للعرض التوضيحي المناطق الصناعية بالمحافظة، موضحا انه سيتم زيارة المجمع الصناعي بالمحافظة.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد امين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، وكلا من النائب عادل عامر، وعلاء قريطم، ومدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، وعادل النجار والنائب خالد كمالي.

هذا وتجري لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود زيارة ميدانية لمحافظة الأسكندرية، اليوم الأحد المقبل وستستغرق الزيارة 3 أيام.

ومن المقرر أن يجتمع وفد اللجنة يوم الأحد الموافق 19\12\2021، مع محافظ الاسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، فضلا عن عرض توضيحي عن المناطق الصناعية بالمحافظة.

وفى اليوم الثالني للزيارة الإثنين الموافق 20\12\2021، تتفقد اللجنة البنية التحتية وبعض المصانع بالمناطق الصناعية بمدينة برج العرب.

كما يجتمع وفد اللجنة مع بعض السادة المستثمرين والصناع بمدينة برج العرب وطرح المشكالت الخاصة بالمناطق الصناعية

وفى اليوم الثالث الثلاثاء الموافق 21\\12\2021،الوصول إلى المجمع الصناعي بمرغم )1 ،2 )وتفقد بعض المشروعات والمصانع بالمجمع.