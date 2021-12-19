شاهد كيف أصبح أطفال فيلم «الدادة دودي» بعد 13 عامًا من عرضه «صور»

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يرتبط الجمهور العربي بنجوم الفن بطريقة ملفتة، خاصًة وإن كانوا أطفال، وعادًة لا يتقبل فكرة نضجهم، ومن أشهر هؤلاء الأطفال، أطفال فيلم «الدادة دودي» بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والذي مر على عرضه 13 عامًا، حيث أنه أُصدر في شهر ديسمبر من عام 2008.

دوت الخليج يستعرض صور أطفال فيلم «الدادة دودي» بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز بعد تقدم عمرهم.

أطفال فيلم الدادة دودي في عمر النضج

وتشكل شغف كبير لدى الجمهور برؤية أطفال فيلم «الدادة دودي» بعدما كبروا، وهو ما يرصده دوت الخليج في السطور التالية.

عمر وعلي صابر «كريم وكرم»

كريم وكرم هما التوأم المتشابه، وأصغر الأطفال، واللذان قد استغلا تشابهما في تنفيذ مقالب في الخادمات، فدائماً ما كان والدهم، سيادة اللواء الذي أدى دوره صلاح عبد الله، لا يستطع التعرف عليهم.

أحمد عماد «كاظم»

كان لكاظم دور مؤثر ومميز بالعمل، حيث لعب شخصية الطفل الذي دخل في أزمة نفسية وصدمة بعد وفاة والدته، وهو ما ترتب عليه فقدانه للنطق.

شريف عاصم

الطفل الأوسط بأسرة سيادة اللواء، والذي كان عنده ميول أكبر من سنه تجاه السيدات، ودائمًا ما كان يتسلل في المساء ويخرج إلى أصدقاءه دون علم والده.

رضوى خالد «لوچي»

وتعد رضوى الطفلة قبل الأخير، والتي لعبت دور الأخت التي تفتن لوالدها على خطط أشقائها وتجعل من نفسها بريئة.

وقد احتفلت الفنانة الشابة رضوى خالد الشهيرة بدور الطفلة "لوجى" فى فيلم الدادة دودي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بخطوبتها، حيث شارك شقيقها الممثل الشاب أحمد خالد، متابعيه عبر موقع "إنستجرام"، صورة وفيديو من الخطوبة التى احتفلوا بها فى المنزل بحضور بعض الأقارب وسط اجواء عائلية.

قصة فيلم «الدادة دودي»

تدور أحداث فيلم «الدادة دودي» حول فتاة تعمل في سرقة الموبايلات مع شريك لها ويتعرضان للتفتيش في إحدي نقاط الشرطة علي الطريق، وتضحي به، وتتورط في جريمة قتل، فتهرب لتعيش في الإسكندرية، وتضطر إلى العمل كمربية أطفال لدى لواء شرطة، أثناء ذلك تقابل الفتاة شخصًا آخر يغير حياتها كلها، وتبدأ طريق الالتزام والتوبة.