ماجد المصري يحتفل بعقد قران نجلته ماهي «صور»

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دوت الخليج يرصد احتفال الفنان ماجد المصري بعقد قران ابنته ماهي.

عقد قران ابنة ماجد المصري

شارك المصري متابعيه صور من عقد القران عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والذي تميز بالبساطة، وظهرت ابنته بحجاب باللون الأبيض.

وعلق عليهم قائلًا "تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي علي مصطفي القاضي.. وعقبال عندكم جميعًا إن شاء الله".

نجوم الفن يهنئون ماجد المصري بعقد قران ابنته

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه ونجوم الوسط الفني، لتهنئته وتمني السعادة لابنته، ومن أبرزهم روجينا والفنان أحمد السعدني.

مهرجان جلوبال الفني يُكرم الفنان ماجد المصري

على الصعيد الآخر، كرمت إدارة مهرجان جلوبال الفني بالعراق، الفنان ماجد المصري، لتميز أعماله السينمائية والدرامية، وذلك بحضور كلا من الفنان مصطفى قمر وهالة صدقى ونهال عنبر وبوسى شلبى وداليا البحيرى والإعلامى طارق علام.

واحتفل الفنان ماجد المصري في وقت سابق بذكرى ميلاد زوجته من خلال اهدائها «يخت»، في حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين خلال تواجدهم فى مدينة العلمين الجديدة.

ظهر ماجد المصري على متن يخت ممسك بصورتة زوجته مكتوب عليها بعض العبارات الرومانسية "ميجو ورانا.. حب للأبد"، في وسط مياه البحر والبلالين، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على طريقته من التعبير عن حبه لزوجته.

ماجد المصري يخوض السباق الرمضاني 2022 ببابلو

ويواصل الفنان ماجد المصري التحضيرات لمسلسله الدارمي الذي من المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني 2022 تحت اسم «بابلو» وبدأت تلك التحضيرات بتغيرات شكلية وبدنية يعمل عيلها الفنان خلال الفترة الحالية.

وكشف ماجد المصري عن تفاصيل مسلسل «بابلو» اذ أنه من المقرر أن ينتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر» ويشار إلى انطلاق تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل بابلو بطولة ماجد المصري

وتواصل الجهة المنتجة للعمل ترشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، للعرض ضمن سباق دراما رمضان 2022، ومسلسل «بابلو» من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في إنتاجه ممدوح شاهين، وينتمي المسلسل لدراما الأكشن ويحتوي العمل على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية.