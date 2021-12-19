التعليم: تقييم الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية بقياس الأداء والسلوك

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت الأنباء التى ترددت فى هذا الشأن، مُوضحةً أن آلية التقييم للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى فى نظام التعليم الجديد، لا تتم من خلال عقد امتحانات تحريرية أو شهرية، بل تتم عن طريق قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، مع تسليم ولى الأمر تقريراً يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقى.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد أى مدرسة تخالف ضوابط التقييم فى النظام الجديد للصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفى سياق متصل، يتضمن التقرير الذى يتسلمه ولى الأمر عن أداء الطالب، ألوان التقييم والتى تتمثل فى اللون الأحمر، الذى يعنى أن مستوى الطالب "أقل من التوقعات"، أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة، ويحتاج إلى الكثير من الدعم من قبل المعلم وولى الأمر، واللون الأصفر "يلبى التوقعات أحياناً"، ويعنى أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضاً من المهارات المستهدفة، إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية، واللون الأخضر "يلبى التوقعات"، ويعنى أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة، واللون الأزرق "يفوق التوقعات"، والذى يعنى أنه وظف ما اكتسبه من مهارات فى إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).