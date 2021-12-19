المشاط: تعاون مثمر مع «التمويل الدولية».. والمحفظة الجارية 1.26 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، اجتماعًا مع السيد وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى، لبحث برامج التعاون الإنمائى ومجالات التعاون المشتركة الفترة المقبلة فى إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحى وتحلية المياه، إضافة إلى وسائل النهوض بجهود المناخ، ودعم أجندة التنمية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون المثمر مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، مليار دولار أمريكى فى قطاعات مثل:الأسواق المالية ، الأعمال الزراعية والغابات، الصحة ، التعليم ، علوم الحياة ، التصنيع، السياحة، البيع بالتجزئة ، البناء والعقارات ، آليات الاستثمار الجماعى ، البنية التحتية ، النفط والغاز والتعدين، وغيرها من القطاعات التى تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، مؤكدة أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم دعمها فى مصر من خلال مبادئ التوظيف والدمج والتكامل.

وأشارت "المشاط"، إلى أنه اعتبارًا من سبتمبر 2021 ، تضمنت حافظة مؤسسة التمويل الدولية فى مصر (IFC) 30.2 مليون دولار أمريكى فى مجالات:(الطاقة الكهربائية ، التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص ، البيئة ، الحوكمة، النوع الاجتماعى ، التمويل والتأمين ، النقل والتخزين، الرعاية الصحية ، الكيماويات ، تجارة الجملة والتجزئة ، المنسوجات ، الملابس والجلود ، مركبات الاستثمار الجماعى ، التصنيع ، الأعمال التجارية الزراعية، والخدمات الاستشارية).

وتطرقت "المشاط"، إلى الحديث عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ( COP 27)العام المقبل،

وأكدت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولى، فى ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، تعمل على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفنى، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التى تدعم ريادتها الإقليمية فى مجال العمل المناخى، مشيرة إلى أن محفظة التمويل الإنمائى الجارية التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم عددًا كبيرًا من المشروعات فى مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وأشارت "المشاط"، إلى أن وزارة التعاون الدولى عملت خلال عام 2021 على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص فى ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التى تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أنه فى ضوء سعى دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعافى أخضر فإن وزارة التعاون الدولى تسعى للتركيز فى مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات فى السوق المحلية للقطاعين الحكومى والخاص لتعزيز التنمية فى إطار رؤية مصر 2030 .

وثمنت "المشاط"، ضخ مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضى بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالى استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التى يقوم بها القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.

وقالت "المشاط"، إن إصدار السندات الخضراء يتماشى مع استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030 التى تمول جميع المشاريع الخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك مياه الصرف الصحى ومشاريع كفاءة الطاقة والمبانى الخضراء التى تساهم فى خدمة أهداف التنمية المستدامة رقم 6،9،7، 11 و 13.

وذكرت "المشاط"، مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم، والحاصل على أفضل مشروعات البنك الدولى تميزا على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك الدولى من شراكة إستراتيجية شاملة، فى ظل ما تقوم به مصر من برنامج اصلاح اقتصادى، يتضمن جزء منه العمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وفى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث يدعم الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، فى ظل خطة الحكومة لتوليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، كما يدعم الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخى، بما يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ.

من جانبه، أكد السيد وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، أن مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى خلق سوق للطاقة المتجددة فى مصر من خلال الاستفادة من الخبرة والنفوذ المالى للقطاع الخاص.

وأشاد "لبادي" بمشاركة وزارتى التعاون الدولى والصناعة فى منتدى التمويل المستدام أكتوبر الماضى، والذى ناقش التمويل المستدام وكيف يمكنه أن يحول الاقتصادات الأفريقية من خلال تحفيز النمو الاقتصادى ، وتعزيز الشمول بين الجنسين ، والحفاظ على البيئة.



وأشار "لبادي"، إلى إطلاق مشروع تطوير سلاسل التوريد وإضافة القيمة لقطاع المنسوجات التنقية فى مصر، لجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وغرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، التقت مع السيد "فيفك باثاك"، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، ضمن فعاليات مشاركتها فى قمة الأمم المتحدة للمناخ بجلاسجو بالمملكة المتحدة والتى عقدت فى الفترة بين 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر الماضى.