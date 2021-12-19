الرى: تنفيذ 57 بئرا جوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية

وخلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع، والذى اشتمل على مرحلتين، إذ تم فى المرحلة الأولى تقييم نظام التجفيف السابق ودراسة مدى تأثير عمليات سحب المياه على ثبات القبر وسلامته من الناحية الإنشائية، وتأثير السحب على هبوط التربة.
كما تم فى المرحلة الثانية تنفيذ 57 بئرًا جوفية تحيط بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى 13 بئرًا جوفيًا تعمل كخط دفاع أولى حول منطقة القبر، مع إنشاء خطوط جديدة لطرد المياه التى يتم سحبها من الآبار، وتحديث منظومة التحكم الإليكتروميكانيكية، كما تم خلال هذه المرحلة وضع معدلات لسحب المياه من القبر بشكل تدريجى لعدم التأثير بالسلب على الحالة الإنشائية للقبر، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال تحت إشراف معاهد بحوث المياه الجوفية والصرف والإنشاءات والميكانيكا والكهرباء التابعة للمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى، وبالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار.
وتجرى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة للوزارة تطهير كافة المصارف العامة الرئيسية المحيطة بالمنطقة والمصارف الخصوصية داخل المنطقة الأثرية بصفة دورية، وهذه المصارف تستقبل المياه التى يتم رفعها من خلال الآبار، كما تتابع الوزارة أعمال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث بالأراضى المحيطة بالموقع الأثرى، حيث تم تنفيذ نظم الرى الحديث عن طريق الأهالى فى زمام ستة آلاف فدان تقريبا، وجار المتابعة لإتمام عملية التحول فى زمام أربعة آلاف فدان أخرى، وهذه الإجراءات سيكون لها دور فعال فى تقليل المياه الأرضية بالمنطقة، وبالتالى تقليل مشاكل ارتفاع المياه الجوفية بالمنطقة.
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