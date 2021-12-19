الصحة: تطعيم 550 ألف مواطن ضد كوورنا يوميا.. وأوميكرون لا يدعو للقلق

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن الحالات الثلاثة المصابة بالمتحور الجديد أوميكرون، والتى تم رصدها للوافدين من الخارج من خلال عملية التتبع الجينى للحالات، مستقرة تماما، مشيرا أن حالتين لم تظهر عليها أعراض المرض والثالثة تعانى من أعراض بسيطة.





وأصاف وزير التعليم العالى، خلال مشاركته بتدشين الحملة القومية لتطعيم ضد شلل الأطفال، أن مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون ولا يوجد ما يدع للقلق أو الخوف، قائلا: "إحنا مش قلقانين من أوميكرون"، وأن الصحة لديها كافة الاستعدادات لمواجهة أى تغيرات تطرا على حالات الإصابة فى مصر. وأوصح، أن مستشفيات العزل والصحة جاهزة تماما لأى تغيرات قد تحدث بسبب أوميكرون، لافتا أن المتحور السائد الآن فى العالم متحور دلتا بلس ويعد أكثر فى المصاعفات مقارنة بأوميكرون، وهناك خطة ورؤية لرصد أى حالات بمتحور أوميكرون من خلال الوافدين من الخارج من خلال منافذ مصر البرية والجوية والبحرية. وتابع القائم بعمل وزير الصحة، أنه يتم تطعيم أكثر من 550 ألف مواطن يوميا بجرعات لقاح كورونا المختلفة، بالإضافة بدء تطعيم الجرعة المعززة لتطعيم الحالات التى مر عليها أكثر من ثلاث شهور من أجل تعزيز المناعة والوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم البدء فى إرسال الرسائل للحصول على الجرعة الثالثة، مؤكدًا أن الصحة لديها مخزون استراتيجى من اللقاحات مما أدى للموافقة على الجرعة الثالثة، وموضحا أن هناك توسع فى عملية التطعيم لاستهداف أكبر قدر ممكن من المواطنين.

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