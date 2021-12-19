محافظ القاهرة من الأسمرات: استعداد كامل لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - أطلق وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من الوحدة الصحية بحى الأسمرات إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام بحضور كل من وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة ممثل المنظمة فى مصر الدكتورة نعيمة القصير، ووفد منظمة اليونيسيف برئاسة ممثل المنظمة بمصر جيريمى هوبكنز.





كما تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان ومحافظ القاهرة مركز طبى الاسمرات 3 المخصص لإعطاء التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا لمتابعة العمل بالمركز وتوافر الطعوم.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتى سوف تنتشر بكافه أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشددا على أهمية دور المساجد والكنائس فى نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 1,78 مليون طفل على مستوى الإدارات الصحية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يشارك فى حمله التطعيم حوالى 4948 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق ومحطات القطارات ، ومترو الأنفاق ، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، مشيرًا إلى أنه جرى توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.