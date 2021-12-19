وزير التنمية المحلية يتابع مستجدات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ العدالة الاجتماعية...

*اللواء محمود شعراوى : تنفيذ 102 ألف وصلة صرف صحى منزلية بتكلفة 380 مليون جنيه فى 20 محافظة*

*شعراوى : نستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً وتلبية تطلعاته نحو غدٍ ومستقبل واعد*

فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً في القرى وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطن المصري تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية استمرار الوزارة فى تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالقرى والمراكز .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ حوالي 102 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي في 141 قرية ب 20 محافظة بتكلفة 380 مليون جنيه وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه فى المرحلة الحالية للمشروع بعدد 120 ألف وصلة منزلية ، مشيراً إلي أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 500 ألف أسرة فى محافظات الأقصر و قنا و سوهاج و أسيوط و المنيا و بنى سويف و القليوبية والمنوفية و الفيوم و الجيزة و دمياط و البحيرة و كفر الشيخ و الشرقية و الاسماعيلية و بورسعيد والسويس وسيناء إضافة إلى المناطق الغير مخططة فى محافظتى القاهرة والاسكندرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تنفيذ هذه الوصلات يأتى فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والذى تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط ،وبما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك ، لافتاً إلي أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق (دوار ) فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية فى القرى والمراكز.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحى المنزلية والتى بلغت أكثر من 64 ألف وصلة بنسبة 63% من إجمالى عدد الوصلات المنفذة ، وكان النصيب الاكبر فى نسبة تنفيذ الوصلات فى محافظات المنيا وسوهاج واسيوط ، حيث تم تنفيذ أكثر 12 ألف وصلة منزلية فى محافظة اسيوط بتكلفة 55 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة ، ونفذت محافظة المنيا أكثر من 11 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 58 ألف أسرة ،أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 56 مليون جنية استفاد منها 40 ألف أسرة .

وقال اللواء محمود شعراوى ان أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحى فى محافظات القاهرة الكبرى كانت فى محافظتى القليوبية والجيزة حيث تم تنفيذ 11.5 ألف وصلة منزلية فى القليوبية بتكلفة 37 مليون جنيه، وتم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية فى محافظة الجيزة بتكلفة 31 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 107 ألف أسرة فى المحافظتين ، موضحاً أنه تم تنفيذ 22.5 ألف وصلة منزلية فى محافظات الوجه البحرى بتكلفة 68 مليون جنية، إستفاد منها 108 ألف أسرة .

وأكد وزير التنمية المحلية ان عدد الأسر المستفيدين من الوصلات المنزلية فى محافظات مدن القناة بلغ 11.4 ألف أسرة حيث تم تنفيذ 2300 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه ، مؤكداً عَلِي استمرار جهود الوزارة لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الـرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولابنائهم.