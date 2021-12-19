/666859/بعد-قليل-بدء-محاكمة-الفنان-شادي-خلف-بتهمة-التحرش-وهتك-عرض-7-فتيات

تشهد بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، ثاني جلسات محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة التحرش ب 7 فتيات رغم عنهن في ورشة التمثيل الخاصة به.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة الفنان شادي خلف

والجدير بالذكر أن المتهم في القضية هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستيديو ذات، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

هتك عرض 7فتيات والتحرش

هذا ووجهت النيابة إلي الممثل الشاب شادي نبيل تهمة هتك عرض 7فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وكما أشارت النيابة فى تقريرها التالي:” حيث أن هتك عرض المجني عليها «س. م. ع»، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بضمهما لبعض ممسكا إياها من جسدها ، منطقة البطن، خلال حال كونه متولي متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وتابعت:” كما هتك عرض المجني عليها «م. ا. أ»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «م. ع. م»، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها. وهتك عرض المجني عليها «ك. م. ن»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

ورش التمثيل

واستلكمت:”كما هتك عرض المجني عليها «ه. ط. س»، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «ه. خ. أ»، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وهتك عرض المجني عليها «م. ع. إ»، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها، مؤخرتها، ملامسا لموطن عفتها، فرجها، بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.