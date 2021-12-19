تقام بطولة كأس العالم من المحدد 2022، في الفترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 دولة حول العالم.

ويرصد دوت الخليج ميعاد كاس العالم 2022:

تأهل 12 منتخب إلى كأس العالم 2022 قطر

-قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة)

- ألمانيا من قارة أوروبا.

- الدنمار من قارة أوروبا.

- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية

- فرنسا من قارة أوروبا

- بلجيكا من قارة أوروبا

- أوكرانيا من قارة أوروبا

- إسبانيا من قارة أوروبا

- إنجلترا من قارة أوروبا

- صربيا من قارة أوروبا

- سويسرا من قارة أوروبا

- هولندا من قارة أوروبا

وضمن المنتخب المتخب المصري بطاقة التاهل للدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، من الجولة الخامسة بعدما تعادل مع انجولا بهدفين مقابل هدفين، وليتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف.

منتخبات تأهلت من الجولة الخامسة للدور النهائي من تصفيات أفريقيا لكأس العالم

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

وتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.

كأس العرب

توج منتخب الجزائر ببطولة كأس العرب للمرة الأولى بتاريخه، بعد الفوز على تونس في اللقاء النهائي بنتيجة 2/0 بستاد "البيت" بمدينة الخور.

وفي ختام البطولة شهدت احتفالية كبرى أقيمت للمنتخب الجزائري احتفاء بهم، بعد التتويج التاريخي لهم بكأس العرب الذي يقام لأول مرة تحت رعاية الفيفا.

وشهد الاحتفال الألعاب النارية والأضواء المميزة التي رسمت علم الجزائر على أردجاء الملعب، بجانب عزف النشيد الجزائري للأحتفاء بهم.