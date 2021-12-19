النائب محمد إسماعيل في ضيافة موقع دوت الخليج.. اليوم

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يواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى، عمرو الديب، عقد لقاءاته برموز العمل البرلمانى والسياسى حيث يستضيف اليوم النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في ندوة حوارية يديرها الزميل محمود فايد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استضافة النائب محمد إسماعيل وسوف تدور محاور الندوة مع نائب الاسكندرية حول عدة موضوعات واسئلة أبرزها: كيف يري حصاد أداء مجلس النواب خلال عام 2021؟ وهل تغيرت صورة البرلمان فى الشارع فعلا؟ ماذا حدث بعد تمكين المرأة والشباب نيابيًا ببرلمان 2021؟وهل لمسنا نتائج على أرض الواقع لهذا التمكين؟ ماذا عن أداء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب طوال عام 2021؟وماذا عن التطلعات بـ2022تشريعيا ورقابيا؟ ماذا قدم لأهل الأسكندرية من خلال تواجده تحت قبة البرلمان؟وهل سيظل الإسكندرانية يُعانون كل شتاء؟ كل هذا وأكثر بندوة حوارية لموقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، ويديرها الزميل محمود فايد.

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