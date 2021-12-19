/666864/حصاد-2021-أبرز-حالات-طلاق-وزواج-بالوسط-الفني

أيام قليلة ونودع عام 2021 بكل ما وقع فيه من أحداث سيئة وأخرى جيدة، وعلى الصعيد الفني تعد أبرز الأحداث التي أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو زيجات وانفصال نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد زيجات وطلاق نجوم الوسط الفني بعام 2021.

أبرز حالات طلاق نجوم الفن بعام 2021

شهد عام 2021 حالات طلاق بين نجوم الوسط الفني، منها ما تم في هدوء والآخر تعدى الحدود ووصل إلى التشهير والقضاء وقذف الاتهامات.

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

يعد انفصالهما هو الأبرز بين حالات الطلاق، لكون شيرين نجمة محبوبة لدى الجمهور العربي أجمع، فضلًا عن حبها الشديد لحسام.

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا أعلنت خلاله انفصالها عن الفنان حسام حبيب، وفجرت تصريحات نارية مع الإعلامية نضال الأحمدية مشيرة إلى أن حبها لحسام يشبه السرطان.

مصطفى فهمي وفاتن موسى

انفصل الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى غيابيًا، ومن ثم خرجت الأخرى لتوجه له اتهامات عدة منها سرقة مستحقاتها وطلاقها دون علمها وأخذت تشهر به عبر منصات السوشيال ميديا.

بلقيس وطليقها السعودي

قبل أن تُكمل الفنانة الاماراتية بلقيس فتحي سنواتها الزوجية الخمس حدث ما لم يكن يتوقعه الجمهور، فقد أعلنت في إحدى البرامج الإعلامية أنها رفعت دعوى خلع بحق زوجها سلطان بن عبد اللطيف، أمام محاكم أبوظبي حيث يقيم والدها الفنان اليمني أحمد فتحي، وذلك لـ"الحصول على حريتها".

أسما شريف منير ومحمود حجازي

أعلنت البلوجر والمذيعة أسما شريف منير انفصالها عن الفنان محمود حجازي، في شهر إبريل، وكتبت عبر "ستوري إنستجرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".وحذفت أسما شريف منير صورها مع محمود حجازي من حسابها بموقع "إنستجرام".

من جانبه، شهد عام 2021 زواج عدد كبير من نجوم الوسط الفني، منهم من كان بينهما قصة حب والآخر حب من النظرة الأولى كما يقولون.

زيجات نجوم الوسط الفني بعام 2021

أصالة و فائق حسن

أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، زواج المطربة السورية أصالة و مدير أعمال الفنان ماجد المهندس فائق حسن، وتعد هذة الزيجة الرابعة لأصالة والتي وقعت بعد فترة قصيرة من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

بسنت شوقي ومحمد فراج

تم عقد قران الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي في شهر يونيو بعد 6 سنوات حب، ويأتي زواج فراج وبسنت شوقي بعد عدة تأجيلات على مدار العامين الماضيين، بسبب ظروف العمل وارتباط فراج بتصوير دوره في مسلسل "لعبة نيوتن" ومسلسل "ضد الكسر"، وأيضا أزمة فيروس كورونا.

حسن أبو الروس وغادة والي

كانت هذه الزيجة الأغرب على الاطلاق، حيث احتفل الفنان حسن أبو الروس بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي وسط الألعاب في إحدى الملاهي.

خالد عليش وميرهان عمرو

احتفل الفنان والمذيع خالد عليش، بعقد قرانه وزواجه من المذيعة ميرهان عمرو، وسط حضور عائلة كل منهما والأصدقاء المقربين.

نيللي كريم وهشام عاشور

تزوجت النجمة نيللي كريم بلاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، بالجونة وسط حضور الأهل والأصدقاء، وما لا يعرفه الكثيرون أن نيللي تكبره ب 8 سنوات.