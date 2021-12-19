يدخل فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، أمام نظيرة توتنهام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة ليفربول اليوم أمام توتنهام:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 25 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

حقق ليفربول الفوز على نظيره نيوكاسل بنتيجة 3/1 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر ليفربول بشكل مميز خلال اللقاء وأستطاع لاعبيه أن يحسموا المبارة لصالحهم بعد تقديمهم أداء أكثر من رائع، كما تألق النجم المصري محمد المصري محمد صلاح وأستطاع أن يحرز هدف بطريقة مميزة.

وأحرز هدف نيوكاسل جونجو شيلفي في الدقيقة 7 ثم أحرز لليفربول كلاً من جوتا في الدقيقة 21 ثم محمد صلاح في الدقيقة 25 يعد إنفراد من ماني ثم يعرقله لاعب نيوكاسل لتذهب الكرة لمحمد صالح ويضعها على يسار الحارس بشكل رائع، وأختتم الأهداف الكسندر أرنولد في الدقيقة 87 بتسديدة صاروخية ليؤكد فوز الريدز بثلاثية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول عند النقطة رقم 40 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيده ليشتد الصراع عن أخره بين الفريقين، بينما يظل نيوكاس في المركز التاسع عشر بـ10 نقاط.

بيان رابطة الأندية

جاء في بيان رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ما يلي: "أظهرت أحدث بيانات اللقاح التي تم جمعها لشهر نوفمبر أن 75 في المائة من اللاعبين عبر الدوري الإنجليزي الممتاز إما تلقوا تطعيمًا كاملاً أو تلقوا حقنة واحدة أو ينوون التطعيم.

وتابع: "إجمالي عدد اللاعبين الذين تم تلقيحهم مرتين 59 في المائة، وهناك 16 في المائة من المقرر أن يحصلوا على اللقاح قريبًا، في حين أن 25 في المائة من اللاعبين لا يعتزمون حاليًا الحصول على لقاح".

وأضاف المستشار الطبي لـ الرابطة، ريتشارد هيجينز: "بالإضافة إلى الإرشادات الطبية المُحسّنة الصادرة مؤخرًا، اختارت الرابطة تعزيز بروتوكولاتها لجميع الأندية للمساعدة في تقليل المخاطر الصحية للأفراد أثناء السعي للتخفيف من خطر تأجيل المزيد من المباريات في الأسابيع المقبلة".