كلية التربية الرياضية تواصل معسكراتها وقوافلها الخدمية في أرجاء محافظة سوهاج ..صور

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تواصل كلية التربية الرياضية في جامعة سوهاج بقيادة الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، قوافلها الرياضية والخدمية للمجتمع، واليوم هو الثاني لفاعليات المعسكر بقرى ومراكز المحافظةويرصد دوت الخليج التفاصيل.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس الجامعة، وقال إن المعسكر تنظمه كلية التربية الرياضية لطلاب الفرقة الأولى فى الفترة من ١٢ نوفمبر حتي ٢٤ ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

معسكرات جامعة سوهاج

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن طلاب الفوج الثالث اتجهوا لتنفيذ القافلة الرياضية بمقري الجامعة القديم والجديد، للقيام بأعمال الخدمة العامة والتشجير، مشيداً بمجهود الطلاب في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع، ومؤكداَ على أهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز قيم حب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعسكر الطلابي يشارك فيه ٤٩٠ متدرب من الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج وينفذ المعسكر كل يوم جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر ومدة كل فوج ثلاثة أيام، موضحاً أن الفوج الأول للمعسكر تم تنفيذه يومي ١٢و١٩ نوفمبر، والفوج الثاني تم يومي ٢٦ نوفمبر و٣ ديسمبر، أما الفوج الثالث نفذ يوم ١٠ ديسمبر واليوم الثاني يوم ١٧ ديسمبر، إلى جانب يوم ٢٤ ديسمبر القادم لجميع الأفواج الثلاثة.

عميد كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج

وقال الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد الكلية، إن فعاليات المعسكر بدأت صباحاً بطابور تمام المعسكر على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، ثم انطلق الفوج الثالث من المعسكر والذي يشارك به ١٦٥ متدرب من الفرقة الأولى، للقيام بأعمال الخدمة العامة والتشجير، حيث تم تقسيم الطلاب إلى ثلاث مجموعات، مجموعة بملاعب المدينة الجامعية للطالبات لأعمال الخدمة العامة، والمجموعة الثانية بالجامعة الجديدة، والتي نفذت أعمال الخدمة العامة لملاعب الكلية والمدرجات وأعمال التشجير حول الملاعب بالجامعة الجديدة، أما المجموعة الثالثة بالجامعة القديمة للقيام بأعمال الخدمة العامة ودهان البلدورات.

وأضاف الدكتور ممدوح محمد السيد، المشرف على وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، أن تنظيم هذا المعسكر يأتي إيماناََ بأهمية ودور الكلية في حث طلابها على تقديم المساعدة ومد يد العون لخدمة المجتمع الخارجي، لافتاً إلى أن فعاليات المعسكر تُنفذ بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة .

وأكد الدكتور يحيي ثابت المدير التنفيذي للمعسكر، على أن معسكر القوافل الرياضية لطلاب الفرقة الأولى يأتي تحت شعار "حياة كريمة"، مضيفاً أنه تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج، واستمرت فعاليات كل فوج على مدار أسبوعين، مشيرًا إلى أن الجمعة القادمة ستنفذ قافلة رياضية مجمعة لجميع الأفواج الثلاثة بالحرم الجامعي القديم والجديد وملاعب الجامعة.