/666873/أحمد-مهنى-مصر-نجحت-فى-تحسن-ترتيبها-بمؤشر-مدركات-الفساد-واستئصال-اذرع-المفسدين

أكد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أن مصر بذلت جهود كبيرة لمحاربة الفساد فى مختلف أجهزة الدولة، مشيدا بجهود هيئة الرقابة الإدارية خلال الآونة الأخيرة، التى نجحت فى استئصال كافة أذرع الفساد التى تنال من أموال المصريين، دون ضمير، موضحًا أن مصر تبدأ جمهورية جديدة وتنميـة فى كل أنحاء الوطن، الذى سيحتاج إلى التكاتف ولم يكن هناك مجالا للمفسدين مرة أخرى.

دوت الخليج أحمد مهنى: مصر نجحت فى تحسن ترتيبها بمؤشر مدركات الفساد وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ الأسبوع الماضي، دليل على جهود مصر المبذولة فى هذا الملف، مؤكدا أنه وفقًا لدراسة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحسن ترتيب مصر العالمى فى مؤشر مدركات الفساد، الأمر الذى يعطى مؤشرا هاما أن مصر تسير على الطريق الصحيح. اقرأ أيضًا: أمل سلامة: مصر تطبق أعلى المعايير الدولية للعمل وقانون العمل البحري يمنع تفتيش السفن النائب أحمد مهنى: مصر بذلت جهود كبيرة لمحاربة الفساد وكانت مصر قد استضافت الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأسبوع الماضي، بمشاركة حوالي 2700 مشارك من الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية.

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