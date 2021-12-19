طلب إحاطة يتهم شركات المحمول باستنزاف أرصدة العملاء عبر عروض وهمية

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دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم روان لاشين بطلب إحاطة بشأن شركات المحمول

شركات المحمول

وقالت النائبة في طلبها اليوم الأحد: "ازدادت شكاوى قطاع عريض من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من سوء الخدمات المقدمة من شركات المحمول تجاه عملائها سواء من تدني خدمات الإنترنت أو سوء شبكات الاتصال، فضلًا عن دأب شركات المحمول على التحايل على العملاء من خلال مسابقات وعروض وهمية تدعي أنها "مجانية" ثم تفاجئه برساله أنه تم خصم "10 جنيه قيمة الاشتراك في الخدمة".

وأردفت: "ورسالة أخرى يتلقاها العملاء على أجهزة المحمول، مفادها أن (رقمه قد جاله هدية للحصول على جهاز "آي فون")، مقابل الإجابة على هذا السؤال الذي يدور حول المعلومات العامة، قبل أن يتفاجئ في نهاية المطاف أنه وقع ضحية فخ وعملية استغلال ممنهجة".

واختتمت لاشين طلب إحاطتها قائلةً: "كما أن الكثير من المواطنين يتفاجئون عند قيامهم باستخدام كروت الشحن التي قاموا بشرائها، بسحب الكثير من الأرصدة في نطاق مسابقات وبرامج وخدمات لا يعلم عنها شيئًا، كما أنها حملت العميل ضريبة القيمة المضافة واستغلت ارتفاع الأسعار في رفع أسعار كروت الشحن والرصيد والباقات باختلافها سواء باقات المكالمات أو باقات الإنترنت أو الباقات المتنوعة وجميع الخدمات الأخرى، حيث تم رفع الأسعار أكثر من مرة دون أي رقابة مع استمرار تدني وتراجع الخدمات المقدمة منها تجاه المشتركين".