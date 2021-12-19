مشروعات خدمية وبنية تحتية تحول«أم دومة»إلى أول قرية نموذجية بسوهاج

/666875/مشروعات-خدمية-وبنية-تحتية-تحولأم-دومةإلى-أول-قرية-نموذجية-بسوهاج

تستعد محافظة سوهاج، خلال الأيام القليلة القادمة، لإعلان قرية "أم دومة" بمركز طما، شمال المحافظة، كأول قرية نموذجية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن ملامح مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " ظهرت بوضوح بقرية " أم دومة "؛ لتصبح أول قرية نموذجية بسوهاج، بعد أن تم الانتهاء من معظم المشروعات وشارفت باقي المشروعات الخدمية والتنموية بالقرية على الانتهاء.

أول قرية نموذجية بحياة كريمة فى سوهاج

وأشار "الفقي" إلى أن قرية أم دومة شهدت مشروعات توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، وإنشاء مجمع خدمات المواطنين " دوت الخليج "، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس بالقرية، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وإنشاء وحدة طب أسرة متطورة، بالإضافة إلى إنشاء نقطة إسعاف، ووحدة مطافئ، ومركز تنمية الأسرة، فضلا عن تبطين الترع، وتطوير مكتب البريد، وإنشاء لوحة توزيع كهرباء " أم دومة "، وإنشاء وحدة صحية جديدة وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل .

قرية أم دومة في سوهاج

لافتا إلي البدء في رصف الطرق الداخلية بالقرية، وطلاء واجهات المنازل، وتنسيق المواقع العامة للمشروعات، وتجميل أسطح المدارس والمصالح الحكومية؛ لتصبح "أم دومة "بالفعل أول قرية نموذجية، وصورة واقعية لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " .

على جانب أخرتواصل كلية التربية الرياضية في جامعة سوهاج بقيادة الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، قوافلها الرياضية والخدمية للمجتمع، واليوم هو الثاني لفاعليات المعسكر بقرى ومراكز المحافظة.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس الجامعة، وقال إن المعسكر تنظمه كلية التربية الرياضية لطلاب الفرقة الأولى فى الفترة من ١٢ نوفمبر حتي ٢٤ ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

معسكرات جامعة سوهاج

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن طلاب الفوج الثالث اتجهوا لتنفيذ القافلة الرياضية بمقري الجامعة القديم والجديد، للقيام بأعمال الخدمة العامة والتشجير، مشيداً بمجهود الطلاب في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع، ومؤكداَ على أهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز قيم حب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين.