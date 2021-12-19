أحمد فتحي لـ دوت الخليج: يوجد «قلة ضمير» بملف الحماية المجتمعية.. وتفعيل الدور الرقابى من نواب التنسيقية يردعهم

/666878/أحمد-فتحي-لـ-تحيا-مصر-يوجد-قلة-ضمير-بملف-الحماية-المجتمعية-وتفعيل-الدور-الرقابى-من-نواب-التنسيقية-يردعهم

تحدث النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن جهود نواب التنسيقة فى ملف الحماية المجتمعية فى مصر خلال الفترة الأخيرة سواء من خلال دورهم الرقابى تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ، أو من خلال دورهم التعاونى والتنسيقى مع الحكومة ببروتوكلات التعاون، وأيضا دعم جهود الدولة بالوعى والتوعية لدى المواطنين فى الشارع المصرى.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدراها الزميل محمود فايد، مؤكدا على أن ملف الحماية المجتمعية موجود فى كل بيت مصر، ويهم جميع أفراد الأسرة المصرية، والدولة المصرية تدرك أهميته ومن ثم تبذل فيه جهود كبيرة، وإنطلاق من هذا السياق كان لدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسى النواب والشيوخ رؤية تكاملية مع هذه الأهمية، خاصة فى ضوء الإشكاليات الكبيرة التى تصاحب تحركات الحكومة فى هذا الملف، وبالتالى تركها بشكل منفرد دون تعاون سيكون تداعياته السلبية أكبر وليس سعى نحو تقديم حلول للمشكلات التى تهم المواطن فى الأساس والذى يعمل الجميع من أجله.

النائب أحمد فتحي لـ دوت الخليج واجهنا ردود وزارة التضامن الروتينية على طلبات المواطنين ببروتوكول «كلنا نساعد»

ولفت النائب أحمد فتحى إلى أنه انطلاقا من هذا النهج رؤي أن يتم عمل برتوكول تعاون بين التنسيقية من ناحية وبين وزارة التضامن من ناحية أخرى، بهدف التعاون فى نقل المشكلات الخاصة بمنظومة التضامن، والعمل وضع حلول زمنية محددة له، خاصة أنه قبل هذا البرتوكول كانت الردود روتينية على جميع الطلبات والأدوات الرقابية التى تقدم، ومن ثم كان البرتوكول إطار ملزم للتعاون حيث وضع الحكومة فى الصورة بشأن الإشكاليات والحصول منها على حلول بما يصب فى صالح المواطن، بجانب التوعية والترويج لكل أنشطة الوزارة التى تقوم بها من الأساس للمواطن ومن ثم تصل له فى كل قرية ونجع بالمحافظات المصرية.

وأكد على أنه من خلال هذا البروتوكول تتم ممارسة الدور الرقابى بشكل فعال من خلال نواب التنسيقية، مشيرا إلى أنها فرصة لتوجيه الشكر للحكومة وأعضائها بوزارة التضامن على هذه الجهود، وبجانب هذه التحركات توجد جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى تقوم بدورها أيضا للرقابة على الأداء الحكومى وكثير ما ترصد إشكاليات وقلة ضمير من البعض ويتم إتخاذ الإجراء القانونى الرادع لهم، بجانب أيضا رصد إيجابيات كثيرة يتم شكرهم عليها قائلا:"بنشوف ناس بتراعى ربنا وناس الضمير منعدم".