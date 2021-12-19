دوت الخليج يرصد انطلاقة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من الأسمرات «فيديو وصور»

جدة - نرمين السيد - أطلق وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، يرافقه خالد عبد العال محافظ القاهرة من الوحدة الصحية بحى الأسمرات إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.





ورصدت عدسة دوت الخليج إقبال الأسر على التطعيم لحماية أطفالها من الأمراض، والتزاما بتعليمات وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم التطعيم من خلال الحملة القومية للأطفال فى جميع دور رياض الأطفال، كما توجد فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المترو والأتوبيس والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات.

وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وتفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان ومحافظ القاهرة مركز طبى الاسمرات 3 المخصص لإعطاء التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا لمتابعة العمل بالمركز وتوافر الطعوم.

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتى سوف تنتشر بكافه أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشددا على أهمية دور المساجد والكنائس فى نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 1.78 مليون طفل على مستوى الإدارات الصحية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يشارك فى حمله التطعيم حوالى 4948 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، مشيرًا إلى أنه جرى توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.