تقارير الأرصاد والبيئة تكشف حالة الرياح اليوم وغدا.. وتحذير لكبار السن

جدة - نرمين السيد - كشفت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وكذلك التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أنه من المنتظر خلال الفترة من اليوم الأحد، وحتى نهاية غد الإثنين أن تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، ما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية. وناشدت المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة،وفى حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة أزمة التلوث. وتؤكد وزيرة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .

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