ماجدة الجندى.. رحيل مصرية تعلمت الصلاة فى مدرسة الراهبات

جدة - نرمين السيد - رحلت الكاتبة ماجدة الجندى فجر اليوم بجسدها، وهذا معلوم وفقًا لما عهدنا عليه فى دار الدنيا، لكنها لم ترحل بعقلها، وهذا كذلك معلوم وفقًا لما عهدنا عليه فيما كتبت وقالت وفكرت ودعت، لم تكن ماجدة الجندى مجرد رئيس لقسم أدبى فى جريدة ما أو كاتبة مقالات فى مجلة ما، أو رئيس تحرير مطبوعة ما، أو زوجة لكاتب كبير للغاية، ولكنها كانت «داعية»، ليس بالمعنى الذى يلوكه الجميع هذه السنوات، ولكنها كانت «داعية تفكير»، أتصور أنها قالت لنفسها ذات يوم: «لو فنيت عمرى فى مقابل أن أجعل بضعة أشخاص تفكر وتتسامح وتقرأ، لكفى»، أتصور وأنها روحها تذهب إلى بارئها كانت سعيدة بما فعلت.





الكتابة عن ماجدة الجندى صعبة ومؤلمة، خصوصًا أنها لم تكن داعية شهرة، ولا ظهور، ولا تواجد على الساحة الثقافية والفكرية فى مصر، بل كانت تفعل/ تكتب ما يمليه عليها ضميرها وعقلها من دون حسابات أو تعقيدات أو نظرة لتبعات ما تقول/ تكتب، فهى «داعية» لحب القراءة والثقافة، وتحديدًا للنشء، كانت تدرك أنهم الأمل لغد مختلف، أنهم نواة لبنية ثقافية وعلمية تفيد وتنفع الوطن، كانت تدرك أن تنشئة جيل يفكر بعقله ويتسامح بقلبه هى كل ما تحتاجه الدولة.

كانت «داعية» تسامح، رغم أنها غطت فى عملها، الحروب، وكانت تسمع أصوات القنابل والرصاص، ولكنها ولا شك لم تتخل عن يومياتها البسيطة الهادئة فى مدرسة الرهبان والراهبات التى تعلمت فيها الصلاة كما ذكرت فى إحدى مقالاتها التى تعود لأكثر من ربع قرن فى مجلة «صباح الخير»، نعم، لم تتخل عن التسامح رغم ما سمعته وقرأت عنه من عنف الطائفيين المتشددين، الذى أطلقوا سهامهم على الجميع مكفرين كارهين، قاتلين أحيانًا.

هى «داعية» العودة إلى الذاكرة، تمسك بتلابيبها، تعتصرها، تبحث عن صورة بعيدة لمواجهة سرطانات الفتنة، التى لا تعرف كيف ولا متى ولدت أولى خلاياها، كانت فى بداية الستينيات تسكن فى حلوان، تلك الضاحية التى اشتهرت بهدوئها وهوائها النقى، وقد فضلها والدها لأسباب تتعلق بصحة شقيقها الأكبر، وقد تركوا المنصورة «مسقط الرأس» آملين فى شفاء وحياة، الذاكرة تعود أكثر وأكثر، إذ تتذكر ماجدة الجندى حتمًا مدرسة «العائلة المقدسة»، وأول يوم لها فيها. بكت لأن الراهبة التى استقبلتها قالت لأخيها: «عد فى الرابعة لاستلامها»، شعرت ماجدة بأنها ستمكث كثيرًا فى مكان لا تعرف فيه أحدًا.

لا شك أن ماجدة تذكرت «مدام عقيلة» مدرستها الأولى لمادة التربية الدينية، لقد جاءتها وقالت لها: «عند بداية أى عمل لابد أن نقول (بسم الله) حتى يبارك لنا الله فى عملنا»، وفى أول الحصص سألت المعلمة طلبتها، ومن بينهم ماجدة: «مين يعرف يصلى؟»، وراجعت معهن بعض الفروض، وفى الحصص الأخرى حيث كان يختلط المسلمة بالمسيحية، كانت ماجدة تسأل صديقاتها عما كن يفعلنه، فتخبرها صديقاتها إنهن يذهبن إلى كنيسة مجاورة، وهكذا تتبادل الطالبات المعلومات عن دين كل واحدة منهن، وفى النهاية ينخرطن فى فصل واحد، ودرس واحد، وفى مكان واحد، وكأنها مصر التى نريد.

ماجدة الجندى «داعية تفكير»، اتخذت من نجيب محفوظ علمًا وعلامة، جلست معه وقدمت كل خبراته للجميع. أتاحتها للجميع، منهم من استقبلها وعمل بها بكل تأكيد. ومنهم من رآها مخالفة له ولشريعته وعقيدته، فكانت الكارثة بمحاولة اغتياله، ونقلت عن محفوظ قوله إن «مهمة الدولة خلق إنسان عاشق للمعرفة، وأن هذا أهم وأسبق على إنتاج كتاب أو فيلم أو ... أو ...»، آمنت بإيمان محفوظ، أنه علينا الاهتمام بالبذور، والبذور هى أولادنا فى المدارس. آمنت بما آمن به به محفوظ وزوجها الغيطانى، بأن الكاتب ليس من يكتب، ولكن من يُقرأ، أو الذى يقرأ له الناس، وما دام لم يصل إلى القراء، فهو ليس إلا مشروع كاتب، حتى لو أشاد به النقاد، آمنت بأنه ليس صحيحًا أن هناك كاتبًا يكتب ليرضى نفسه، بل الكاتب هو من يكتب ليرضى عن نفسه بسبب أن ما يكتبه يصل إلى الناس.

هى «داعية استقرار» ليس بالمفهوم الفكرى بكل تأكيد، ولكنه بمفهومه الاجتماعى، حفاظها على بيتها وزواجها وقوة ترابط أسرتها، خصوصًا أن زوجها الراحل جمال الغيطانى أديب ناجح، وهى من نفس «الكار»، له علامات فارقة فى التكوين الإنسانى للراحلة.