بعد استطلاع رأى.. الوزراء: النسبة الأكبر تؤيد تطعيم الأطفال ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من استطلاعات الرأى على عينة من البالغين 18 عامًا فأكثر، كان آخرهم مطلع ديسمبر الجارى، لاستطلاع رأيهم بشأن مدى استعدادهم لتلقى اللقاح، ومدى تأييدهم لتطعيم الأطفال ضد كورونا.





يأتي ذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء على تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا، بشرط الحصول على موافقة ولى الأمر، بعد أن تم بالفعل تلقيح هذه الفئة العمرية فى العديد من دول العالم.

وبسؤال المواطنين بالعيّنة عن مدى تأييدهم لحصول الأطفال فى هذه الفئة العمرية بمصر من 12 إلى 17 عامًا، على لقاح فيروس "كورونا"، اتضح أن النسبة الكبرى منهم فى الاستطلاعات محل الدراسة 41.6%، 40.7%، 46.3%، 49.1% فى استطلاعات يوليو، وسبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر 2021 يؤيدون ذلك، فى حين عارض 15.2% و16% و19.3%و18.6% على التوالى تطعيم هذه الفئة العمرية.

وبسؤال المواطنين بالعيّنة عن مدى تأييدهم لحصول الأطفال فى الفئة العمرية من 5 لـ 12 عامًا على لقاح فيروس "كورونا"، اتضح أن 27.3% يؤيدون هذا، و9.4% عبروا عن موافقتهم ولكن بشروط، فى حين عارض 28.7% حصول الأطفال فى هذه الفئة العمرية عليه، ولم يحدد 34.6% من المبحوثين رأيهم.

وكانت أبرز الاعتبارات التى أوقف عليها بعض المبحوثين تأييدهم لحصول الأطفال سواء فى الفئة العمرية من 5 إلى 12 أو من 12 إلى 17 عامًا على لقاح فيروس "كورونا" هى أن يكون اللقاح آمن، وألا يكون له أثار جانبية أو يضر بصحة الأطفال.

من ناحية أخرى، أشار حوالى نصف المواطنين بالعينة تقريبًا 49.7%، فى نوفمبر الماضى بأنهم حصلوا بالفعل على لقاح فيروس كورونا، بارتفاع قدره 17 درجة مئوية مقارنة بأكتوبر الذى يسبقه 32.5%، فى حين بلغت نسبة من لديهم النية للحصول على اللقاح 29.3% فى نوفمبر مقارنة بـ 40.3% فى أكتوبر، وانخفض كذلك نسبة من ليس لديهم النية فى الحصول على اللقاح لتصل إلى 17.4% فى الاستطلاع الأخير.