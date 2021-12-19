تستهدف 983 ألف طفل.. محافظ المنيا يطلق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - أطلق اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبى بحى الشباب والمستقبل بمدينة المنيا الجديدة، إذ تستمر الحملة لمدة 4 أيام بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، والتى تأتى تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، دكتور عادل معاذ، مدير الإدارة الصحية بالمنيا، الدكتورة الشيماء على، مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة.

وأعلن محافظ المنيا، عن أن إجمالى الأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 983 ألف و55 طفل بجميع المراكز والقرى والنجوع، وإجمالى الفرق الطبية المشاركة فى الحملة يبلغ 2783 فريقًا ثابتًا ومتحركًا، مؤكدًا أن الحملة ستجوب جميع المراكز والقرى والنجوع، للوصول للمستهدف وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة ببدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ووجه خلال الاجتماع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بدعم أنشطة الحملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتى ستنتشر بكافة أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال، مشددًا على أهمية دور المساجد والكنائس فى نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وعلى هامش الحملة، تفقد المحافظ سير العمل بالمركز الطبى، كما تابع العمل فى مركز تلقى لقاح كورونا، موجها بتيسير عملية تلقى المواطنين للقاح، بهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتطعيم أكبر عدد من المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.