انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الأسمرات

جدة - نرمين السيد - أطلق وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من الوحدة الصحية بحى الأسمرات إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.





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