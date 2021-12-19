خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضام لمنظومة الفاتورة الضريبية، والتى يتم تطبيقها على مراحل.





ولفت عبد القادر إلى الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619) لسنة 2021، والتى تبدأ اعتبارًا من 15 فبراير المقبل، والمطالبة بتنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكترونى.

وأوضح أن خطوات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال

الدخول على اللينك التالى مباشرة https://profile.preprod.eta.gov.eg/signUp

ويتم إدخال الرقم الضريبى للممول (الشركة) المكون من 9 أرقام وتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية ثم يتم المتابعة والتوقيع من خلال جهاز التوقيع الإلكترونى "توكن" وشهادة الختم الإلكترونى، ثم يقوم الممول بتحديد اللغة الافتراضية والبريد الإلكترونى الخاص بالممول (الشركة) ورقم موبايل الممول (الشركة).

وتابع: "بعد ذلك سيصل كود تأكيد على البريد الإلكترونى وكود تأكيد على الموبايل.. على الممول إدخالهم فى الخانات المحددة بصفحة التحقق".

وأضاف عبد القادر: "أنه بعد ذلك يتم إدخال بيانات المفوض (رقم بطاقة قومى سارية – الاسم الأول والأخير – البريد الإلكترونى لتسجيل الدخول – تأكيد البريد الإلكترونى لتسجيل الدخول)، ثم يتم الضغط على إنهاء وأرسال الدعوة ستظهر رسالة باكتمال التسجيل"، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال دعوة للمسؤول (المفوض) لاستكمال التسجيل ويتم فيها إدخال الرقم القومى للمفوض ورقم موبايل المفوض وإدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر والضغط على حفظ.

وبالنسبة الختم الإلكترونى، أوضح أنه يمكن لهذه الشركات الحصول على الختم الإلكترونى من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة.

وأكد عبد القادر أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك https://www.facebook.com/incometax.gov.eg

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكترونى التالى [email protected]

للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية.

جدير بالذكر أن الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية 16395 يتلقى كل الاستفسارات والتساؤلات ويقوم بالرد عليها، كما أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة

https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط صفحة المصلحة على تويتر:

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ورابط صفحة المصلحة على إنستجرام:

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