بينهم 3 قادرون باختلاف.. القوى العاملة: تعيين 482 شابا بدمياط

فيما بلغ المسجلين بالشهادات 1137 شابًا، كما تم استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 107 فرصة عمل.
وقال الوزير: إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 247 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 102 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضرًا، وعمل 12 حملة تفتيشية، وبحث 3 شكاوى عمالية، وتم عقد ندوة توعية بالمجلس القومى للسكان بدمياط.
وتلقى الوزير، تقريرًا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتفتيش على 436 منشأة، وإعادة التفتيش على 159 منشأة أخرى.
وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل 20 مذكرة غلق إدارى، وعمل 6 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 33 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانونى حيال 16 شكوى منهم، وشكوتين منها مستوفاة، و26 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا و اجتماعيًا حيث قامت المديرية بصرف 535 ألف جنيه لـ1070 عاملًا من المسجلين كرعاية اجتماعية منحة المولد النبوى الشريف، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ11 عاملًا بإجمالى 9690 جنيه.
وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتنفيذ دورتين تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء الإلكترونيات، واستفاد منها 18 متدربًا ومتدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.
وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تابعت المديرية التفتيش على 174 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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