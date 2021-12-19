جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية لتعارضات توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتداد لطريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.





وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة لتعارضات توسعة طريق حسين كامل فى ألماظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.