القوى العاملة :تعيين 482 شابا .. وصرف 544 ألف جنيه للعمالة غير...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 482 شاباً ، منهم 3 قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 1137 شاباً ، كما تم استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 107 فرصة عمل .
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 247 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 102 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً ، وعمل 12 حملة تفتيشية ، وبحث 3 شكاوى عمالية ، وتم عقد ندوة توعية بالمجلس القومي للسكان بدمياط .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي بالتفتيش على 436 منشأة ، وإعادة التفتيش على 159 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 20 مذكرة غلق إداري ، وعمل 6 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 33 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 16 شكوى منهم ، و شكوتين منها مستوفاة ،و26 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 535 ألف جنيه لـ 1070 عاملاً من المسجلين كرعاية إجتماعية منحة المولد النبوي الشريف ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 11 عامل بإجمالي 9690 جنيه .
وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ دورتين تدريبية على مهن ( التفصيل والحياكة – وكهرباء الإلكترونيات ) استفاد منها 18 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 174 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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