البيئة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة للوزارة

استنادا إلى التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية. وكذلك إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه من المنتظر خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 19/12/2021 وحتى نهاية يوم الإثنين 20/12/2021 ان تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة علي فترات متقطعة مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. مناشدة السادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة،وفى حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة أزمة التلوث .

وتؤكد وزيرة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .