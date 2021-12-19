حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 20-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 20-12-2021

مهنيا: أنت بحاجة إلى وقت للتركيز على موهبتك الحقيقة، فإنك تعرف أن الفترة الحالية تتميز بالإيجابية، ستنتصر فيها على الكثير من الأزمات والعقبات التى مررت بها فى الفترة الماضية، فقط ضع خطة للنجاح.

عاطفيا: تشعر بالقلق والحيرة بسبب بعض المشكلات العاطفية، الجميع نصحك باتخاذ هدنة بينك وبين نفسك بالاهتمام بصحتك أكثر وتفكير بتركيز لتستعيد قواك لحل تلك المشكلات.

صحيا: ضغوط العمل قد تسبب لك الأزمات الصحية المتكررة فقط عليك أن تتبع نصائح الأطباء، وتتبع كورس العلاج كاملاً، واتخلص تماماً من تناول الدواء بشكل عشوائى لأن هذا سيضر بصحتك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 20-12-2021

مهنيا: ابتعد عن السلبية التي تسيطر عليك هذه الأيام بسبب الروتين في العمل، تعاون مع الزملاء لتغير الأجواء من حولك، ترك الأمور هكذا تزيد من المشكلات ضغوط العمل.

عاطفيا: بعض المناوشات العاطفية البسيطة فأنت تخلص مع الحبيب وتتحمل كافة تفاصيله التي قد تزعجك أحيانًأ، حاول أن تخرج من هذه الحالة النفسية وانتظر للقادم بتفاؤل.

صحيا: صحتك جيدة جدًا ولا تحاول إجهادها بالتفكير في مالا يعنيك عيش حياتك فقط ولا تعيش حياة الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20-12-2021

مهنيا: بعض من القلق على الصعيد لعملي، وهناك الكثير من المفاجآت بعد اجتماع مهم مع المدير، كن على قدر المسئولية الملقاه على عاتقك الأيام القادمة، الفترة المقبلة حرجة للغاية.

عاطفيا: علاقتك الاجتماعية جديدة جدًا خاصة مع الحبيب أنت قادر على التعامل معه بالطريقة التي ترضيه، عليك الالتزام بهذا الأسلوب وستجد كافة الخلافات التي كانت بينكم تلاشت.

صحيا: حاول أن تتخلص من الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين هو الحل الأفضل لتشعر ببعض التحسن، كذلك يجب أن تقوم بالاستماع إلى نصائح الأطباء وخاصة تناول الماء بكثرة والحصول على قدر كافِ من النوم.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 20-12-2021

مهنيا: لا تحاول أن تصعب الأمور على نفسك في العمل، وخذ المواقف ببساطة حتى تمر المحنة الحالية وتفاءل دوما بالخير تجده ووقتها ستكون عند حسن ورؤسائك بك.

عاطفيا: العلاقات العابرة فى حياتك ستسبب لك مشاكل مع شريك حياتك الأصلي، فلا تضيع وقتك وثقة محبوبك فيك وحاول تغيير حياتك واستعادتها بجلسة صفاء نفسى مع من تحب.

صحيا: حاول الابتعاد عن الأكلات الجاهزة، فمعدتك حساسه جدا لا تتحمل التوابل والبهارات ، حافظ على صحتك باتباع الوصفات الغذائية الصحية.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 20-12-2021

مهنيا: لا تتعجل في إبداء رأيك خلال مناقشات العمل، حيث إنك دوما لديك حكم مسبق على الأمور، وحاول أن تتأنى في صدور أحكامك على من حولك لأنك دوما متحامل، تروى في الحكم على الآخرين لأنك ستخسر أشخاصا عزيزين.

عاطفيا: المشاعر المتناقضة تجاه شريك حياتك ستعجل بفقدانك له، وتصعيد المشكلات معه سيحول حياتك لجحيم، خد هدنة وحاول التفكير بشكل عقلاني سليم.

صحيا: تغيرك لنمط حياتك سيحقق لك حالة من الصفاء الذهني، ومعه سيضيع إحساسك الدائم بالأرق خلال النوم فأنت لست بحاجة لزيارة الطبيب بقدر حاجتك للراحة.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20-12-2021

مهنيا: ضغوط العمل لا مفر منها فأنت أهل لها والمهام الصعبة ستمنحك قدرة مختلف على إدارة الأمور بسلاسة دون توتر، وستحظى بمزيد من الثقة من قياداتك، وسيوكل لك أصعب الأعمال وستبهر من حولك بأدائك.

عاطفيا: تحدث بصراحة مع الأشخاص الذين يهمك أمرهم حول ما يزعجك منهم كى تحسم المشاعر المضطربة داخلك والشكوك التي تسيطر على تفكيرك وبالشفافية والصراحة ستصل للحقيقة وتشعر أنك مستقر، فقراراتك السابقة لم تكن بالحكمة المرجوة منك.

صحيا: عدم ممارستك للرياضة سيجعلك تعانى من الإحساس بالكسل فاتبع نظاما رياضيا استثمر فيه وقت فراغك ليعود عليك بالنشاط والتألق، خاصة أن المشي رياضة مهمة للغاية فوائدها كثيرة وتعطيك جسما ممشوقا وحيوية ونشاط حافظ عليها.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 20-12-2021

مهنيا: هذا التوقيت غير مناسب للاعتماد آليات جديدة للانتهاء من العمل، قد تتعرض إلى حالات طوارئ في المنزل يتسبب لك عوائق اثناء العمل، ما قد يعرضك لخسارة مالية.

عاطفيا: تحتاج للدخول في علاقة عاطفية جديدة لتثري حياتك، بعد حالة الجمود التي تسيطر على المواطنين.

صحيا: الحفاظ على لياقتك البدنية والتمرين المتواصل ضروري لاسترخاء جسمك وتحسين تركيزك، حتى تصل لتحقيق أهدافك.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 20-12-2021

مهنيا: تشعر بضغوط في عملك اليوم بسبب التكليفات الملقاة على عاتقك، حاول ام تتمسك بهدوئك وتركيز.

عاطفيا: تشعر أنك بحاجة إلى الدخول في علاقة جديدة للخروج من علاقتك الفاشلة، لكن احذر التسرع حتى تحسن الاختيار.

صحيا: أنت بحاجة لممارسة تمارين اليوجا، لكي تحافظ على هدوئك وتحصل على فرصة جديدة للتأمل والتفكير السليم.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 20-12-2021

مهنيا: من الممكن أن تتحمل بعض المسئوليات الإضافية في عملك ولكن في مقابل هناك أيضا مكافأة مادية ودعم كبير لك من رؤسائك خلال الفترة القادمة.

عاطفيا: من الممكن دخولك علاقة عاطفية جديدة، وأيضا من الممكن أن تصادف الشخص المناسب لك ولكن تأكد من مشاعرك أولا قبل دخول علاقة عاطفية جديدة.

صحيا: أنت عرضة لبعض الأمراض الطفيفة اليوم ولكن عليك أخذ الاحتياطات الكافيه لتجنبها وأيضا اختيار النظام الغذائي المناسب لك.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 20-12-2021

مهنيا: تشعر اليوم برغبة في الانسحاب من العمل والبحث عن مجال جديد ، تشعر بالشغف تجاهه بعد حالة الجمود التي أصابت عملك الحالي.

عاطفيا: تشعر برغبة في تجاوز بعض المشكلات التي تؤثر على علاقتك مع الشريك، لذاك عليك أن تعلم أن نصف السعادة في التغاضي.

صحيا: تتمتع بحالة صحية جيدة اليوم، بسبب التزامك بإرشادات الوقاية الصحية حاول أن تحافظ على هذه الحالة الصحية ولا تتهاون بأية مخاطر محتملة.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-12-2021

مهنيا: أنت متقدم فى عملك بشكل جيد ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون إفتعال المشاكل حاول أن تتجنب التعامل معهم اليوم.

عاطفيا: علاقتك جيدة بالشريك ومن الممكن اليوم أن تعبر له بشكل أفضل عن حبك وتقديرك له حاول أيضا قضاء وقت ممتع معه.

صحيا: صحتك جيدة ولديك مزيد من الطاقة التي تساعدك على إتمام مهامك بكل سهوله عليك محافظه على لياقتك البدنية بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 20-12-2021

مهنيا: قد تشعر بأن قدراتك تقل اليوم حاول أن تتحكم في قدراتك ومهارتك في العمل وحاول التواصل بشكل جيد مع رؤسائك في العمل تجنبا للمشاكل بينكما.

عاطفيا: العلاقة متوترة بينك وبين الشريك بشكل كبير حاول تجنب المناقشات بينك وبينه اليوم حتى لا تتزايد الخلافات بينكما.

صحيا: اعتن بصحتك أنت عرضة لنزلات البرد و لذلك عليك أخذ جميع الاحتياطات حتى تتفادى ذلك بشكل سريع.