/666884/وكيل-تضامن-النواب-رصدنا-عدم-وعي-بشأن-تشريعات-ذوي-الإعاقة-ونواجه-هذه-الاشكالية-بالنقاش-والحوار-والمتابعة

تحدث النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن لتحركات التي توجد بملف الحماية المجتمعية ، وذلك من خلال نواب التنسيقية ولجنة التضامن بشأن قضايا وحقوق المسنين وإصدار قانون خاص بهم متضمن مميزات كثيرة.

دوت الخليج جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدراها الزميل محمود فايد، ، موضحا ان قانون حقوق المسنين يتم مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ، وذلك بجانب متابعة الدور الرقابى بشأن تشريعات ذوى الإعاقة خاصة أنه للأسف رصدنا إشكاليات بشأن عدم وعى بعض القائمين على تنفيذ القانون به، ولكن بالنقاش والحوار والمتابعة والرقابة نصل لنتائج مختلفة وتنسيقات تصب فى صالح ذوى الإعاقة حيث إشكاليات كارت الخدمات وأيضا نسبة الـ5%. وكيل تضامن النواب: رصدنا عدم وعي بشأن تشريعات ذوي الإعاقة.. ونواجه هذه الاشكالية بالنقاش والحوار والمتابعة وأكد أيضا بأن جزء من جهود نواب التنسيقية له صلة مباشرة بدعم والتوعية بشأن مشروعات الدولة المصرية التى تصب فى مصلحة الحماية المجتمعية كمشروع حياة كريمة، ولدى التنسيقية 6من نواب المحافظين مدركين ومتابعين لهذا المشروع بمحافظاتهم ويتم نقل الصورة من خلالهم فى كون هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة تصب فى صالح المواطن فى كل قرية وحى وعزبة بمحافظات مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل تضامن النواب: رصدنا عدم وعي بشأن تشريعات ذوي الإعاقة.. ونواجه هذه الاشكالية بالنقاش والحوار والمتابعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.