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تعرف على مواعيد وأماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أماكن ومواعيد تطعيم الأطفال من مرض شلل الأطفال، والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، أمس، فى إطار تجنب الإصابة بالمرض.

دوت الخليج

وينشر موقع دوت الخليج، مواعيد وأماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وإليكم التفاصيل فى السطور التالية:-

مواعيد وأماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

- تبدأ الحملة من اليوم 19 ديسمبر وحتى 4 أيام مقبلة

- يبدأ التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً

أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال:-

أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الأماكن، التى سيتم تطعيم الأطفال بها خلال الفترة المقبلة، والتى تبدأ مع يوم 19 ديسمبر:-

- فرق متحركة تستهدف المنازل فى القرى والمدن بمحافظات مصر

- فرق تطعيم بعدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة

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