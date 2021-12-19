دور أكاديمية المحاماة.. الشيوخ يصادق على مضبطة جلسات ساخنة

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وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازاق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد على مضبطة الجلسة 12 والتي تم خلالها مناقشة والموافقة على الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
تصديق جماعي
وعرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على أعضاء المجلس التصديق على المضبطة قائلا" “إن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ نشرت إلكترونيا المضبطة الثانية عشر، فهل لأحد من الأعضاء أي ملاحظات عليها”، ولم يتقدم أي نائب بأي من الملاحظات، فعرض رئيس المجلس التصديق عليها وهو ما وافق عليه المجلس.
الجدير بالذكر أن المضبطة الثانية عشر تحتوي على اقتراح برغبة مقدم من النائب سامح عاشور بشأن إنشاء الأكاديمية الخاصة بالمحاماة والشؤون القانونية.
نقاشات هامة
وكان المجلس قد وافق في أعقاب نقاشات ساخنة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن هذا الاقتراح مع التوصية بإحالة التقرير للحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.
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