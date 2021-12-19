/666889/محافظ-سوهاج-يتابع-الموقف-التنفيذي-لمشروع-إنشاء-مجمع-العاشر-من-رمضان-للتأمين-الصحي

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع " العاشر من رمضان " للتأمين الصحي بمدينة سوهاج، والمقام على مساحة 750 متر مربع، بتكلفة 42.5 مليون جنيه، لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين بسوهاج .

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية وأعمال التشطيبات النهائية للمبنى المكون من 7 طوابق، لافتا إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من توصيل مرافق " المياه والصرف الصحي، والكهرباء"، وتركيب المصاعد الكهربائية بالمبنى تمهيدا لتشغيله.

وأضاف أن المجمع يحتوي على مجمع عيادات شاملة، ولجنة طبية عامة، ولجنة فرعية، وجميع التخصصات والعيادات الطبية، بالإضافة إلى مركز تكامل حسي، ومركز سمعيات وتخاطب، لخدمة أبناء محافظة سوهاج، مشيرا إلى تخصيص دور كامل بالمبنى كمدرسة للتمريض .

قرية ام دومة بسوهاج

على جانب اخر أوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن ملامح مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " ظهرت بوضوح بقرية " أم دومة "؛ لتصبح أول قرية نموذجية بسوهاج، بعد أن تم الانتهاء من معظم المشروعات وشارفت باقي المشروعات الخدمية والتنموية بالقرية على الانتهاء.

وأشار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إلى أن قرية أم دومة التابعة لمركز طما شمال المحافظة شهدت مشروعات توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، وإنشاء مجمع خدمات المواطنين " دوت الخليج "، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس بالقرية، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وإنشاء وحدة طب أسرة متطورة، بالإضافة إلى إنشاء نقطة إسعاف، ووحدة مطافئ، ومركز تنمية الأسرة، فضلا عن تبطين الترع، وتطوير مكتب البريد، وإنشاء لوحة توزيع كهرباء " أم دومة "، وإنشاء وحدة صحية جديدة وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل.

لافتا إلي البدء في رصف الطرق الداخلية بالقرية، وطلاء واجهات المنازل، وتنسيق المواقع العامة للمشروعات، وتجميل أسطح المدارس والمصالح الحكومية؛ لتصبح "أم دومة "بالفعل أول قرية نموذجية، وصورة واقعية لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " .