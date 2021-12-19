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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل نشاطها التدريبي للأسبوع الرابع على التوالي

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/666890/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تواصل-نشاطها-التدريبي-للأسبوع-الرابع-على-التوالي

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  جولاتها التدريبية في إطار تدريب المحليات وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، و تواجدت خلال الاسبوع الماضى  بمحافظة الإسكندرية، وعلى مدار  ٣ ايام متواصلة وذلك في دائرة النواب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الاسبوع الرابع من النشاظ التدريبي لتنسيقية شباب الأحزاب 

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النشاط التدريبي اتنسيقية شباب الأحزاب لليوم الرابع 

افتتح التدريب الدكتور سيد ابو فرحة عضو التنسيقية بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات و أدواتها  الرقابية، وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل  نجاني عضو مجلس الشيوخ، تدريباََ عن إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية.

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واختتم البرنامج في اليوم الثالث بالنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين.

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وتأتى خطة التدريب  في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

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وشارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية كلا من النائب أحمد فتحي و اسامة هشام وإسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم نور الشيخ والمعتز بالله مصطفي، بالإضافة للنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب و النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ و مؤمن سيد وجهاد سيف وخالد يسري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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