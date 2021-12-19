/666890/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تواصل-نشاطها-التدريبي-للأسبوع-الرابع-على-التوالي

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاتها التدريبية في إطار تدريب المحليات وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، و تواجدت خلال الاسبوع الماضى بمحافظة الإسكندرية، وعلى مدار ٣ ايام متواصلة وذلك في دائرة النواب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الاسبوع الرابع من النشاظ التدريبي لتنسيقية شباب الأحزاب

النشاط التدريبي اتنسيقية شباب الأحزاب لليوم الرابع

افتتح التدريب الدكتور سيد ابو فرحة عضو التنسيقية بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات و أدواتها الرقابية، وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاني عضو مجلس الشيوخ، تدريباََ عن إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية.

واختتم البرنامج في اليوم الثالث بالنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين.

وتأتى خطة التدريب في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

وشارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية كلا من النائب أحمد فتحي و اسامة هشام وإسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم نور الشيخ والمعتز بالله مصطفي، بالإضافة للنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب و النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ و مؤمن سيد وجهاد سيف وخالد يسري.