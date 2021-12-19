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أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خطوة هامة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى والسياسي بعد جائحة كورونا، التى أثرت بصورة كبيرة على اقتصاديات الدول خلال عام 2020.

دوت الخليج

مايسة عطوة: تفعيل اتفاقيات مؤتمر مكافحة الفساد تسهم فى استعادة الأموال المنهوبة

وأوضحت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، أن استضافة مصر للدورة التاسعة لهذه المؤتمر يعد علامة فارقة لتحسين التعاون الدولى ضد كافة أطراف الفساد، كما أنه يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة وكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيقها.

مايسة عطوة: الاتفاقيات التى يتم ابرامها تستهدف إلزام الدول قانونًا بمنع الفساد وتجريمه

وأشارت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاقيات التى يتم ابرامها خلال فعاليات المؤتمر استهدف بالمقام الأول إلزام الدول قانونًا بمنع الفساد وتجريمه، وتعزيز التعاون الدولي، كما تستهدف أيضًا استعادة وإعادة الأموال المنهوبة، من البلدان التى شهدت أحداث توتر وصراعات على مدار السنوات الماضية.

يذكر أن مصر قد استضافت الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأسبوعالماضي، بمشاركة حوالي 2700 مشارك من الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر أو عبر الإنترنت.