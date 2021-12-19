أحمد فتحي لـ دوت الخليج: أعضاء التنسيقية«دينامو شغال عالأرض» وحديثهم عن مصلحة المواطن ليس شعارات

/666899/أحمد-فتحي-لـ-تحيا-مصر-أعضاء-التنسيقيةدينامو-شغال-عالأرض وحديثهم-عن-مصلحة-المواطن-ليس شعارات

قال النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن أعضاء التنسيقية «لم يتعلموا التطبيل» ، موضحا ان التنسيقية تتكون من 25حزب من مختلف الإيدولوجيا وأكثر من 100شاب سياسى واتفقوا على أمر فى منتهى الأهمية بأن المعارض هو من يعارض من أجل الأفضل والأحسن والتأييد والمساندة يكون بمررات واضحة وداعمة وليس تطبيل وإنما وضع مصلحة المواطن المصرى.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حوارية له على موقع دوت الخليج، مضيفا:” أتفقنا أيضا أننا «لا نتحدث عن مصلحة المواطن من منطلق الشعارات»ولكن مؤمنين بأهمية العمل على أرض الواقع قائلا«والله والله شباب التنسيقية ناس دينامو وتعمل على الأرض وكسبنا ثقة المواطنين من خلال جهودنا وتنفيذنا لإلتزاماتنا وتعهداتنا وحتى فى المشكلات الغير قابلة للحل«لا نكذب عليهم أو نضحك عليهم».

تحدث النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن مشروع حياة كريمة مؤكدا أنه ليس مختص بوزارة التضامن فقط، ولكن جميع الوزارات تتشارك به.

دوت الخليج

وتابع فتحي خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج :” لدينا 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشغلون مناصب نواب المحافظين، ودائما ما يتحدثون معنا بشأن هذا المشروع الكبير”.

أحمد فتحي: حياة كريمة أكدت أن الدولة«مش بتاعت شعارات»

وتابع وكيل لجنة التضامنالاجتماعي بمجلس النواب، أن هذا المشروع يُأكد أن الدولة «مش بتقول شعارات»ولكن لديها إرادة بالتنفيذ على أرض الواقع فى كل ما يهم المواطن، وإحنا بدورنا فى دوائرنا بننقل هذه الصورة الإيجابية للمواطن»، خاصة أن الجميع ليس متابع مواقع التواصل الإجتماعى ووسائل الإعلام،ولكن الجميع يتابع أداء نائبه فى الدائرة، وده منطقى لدور أى نائب حيث من اللازم عليه أن يبلغ المواطنين بأدوار الدولة المختلفة بما يخدم المواطن، وأنا كنائب عن مدينة نصر ومصر الجديدة أقوم بذلك، خاصة أن لدينا عدد من العزب التى تحتاج مثل هذه الرسائل الإيجابية.