/666901/محافظ-سوهاج-يستقبل-وفد-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية--لدعم-مياه-الشرب

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمكتبه وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يضم "كاثلين كيريش" المسئول الهندسي ومسئول تكامل المناخ بالوكالة، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، وصفاء داوود مساعد إدارة المشاريع بالوكالة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

دوت الخليج

محافظ سوهاج يستقبل بمكتبه وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ورحب محافظ سوهاج بالوفد متمنيا لهم زيارة سعيدة وموفقة بسوهاج، مؤكدا على أهمية التعاون مع الوكالة في دعم خدمات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة مشروع التحول الرقمي للقطاع، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وفرت الدولة مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمبادرة " حياة كريمة ".

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نفذت مشروعات مياه شرب وصرف صحى ودعم مؤسسي بقيمة تخطت ١٥٠ مليون جنيه، تمثلت في محطتى معالجة الحديد والمنجنيز بـ "جزيرة شندويل، ونجع العرايا بمركز سوهاج"، وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بـ " نجع الهريف بمركز ساقلتة "، ومشروعات الصرف الصحي المتكامل بقرى "بنجا، وبنهو، وبنى عمار، وحمودة"، بمركز طهطا، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما، والذى تم تنفيذه لخدمة ٢٢ ألف نسمة بالقرية.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى توفير الأجهزة والمعدات للقطاع التجاري والمالي والتخطيط والمشروعات، وكذلك مشروع برنامج الحلول المتكاملة للمياه، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى قرية " الشوكا " بقيمة ٤.٥ مليون دولار، والذى يضم محطة رفع، وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو متر، وعدد ٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ ألف نسمة.

رصف 10 آلاف متر مسطح ببلاط الانترلوك بشوارع أخميم شرق سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرق سوهاج بالبدء في أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع " الشيخ طه "، وتفرعاته من شوارع جانبية وحواري، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التطوير والتجميل وتمهيد الطرق حفاظا على المظهر الحضاري وتيسيرا على المواطنين.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أن أعمال تركيب الانترلوك بشارع " الشيخ طه " على مساحة 10 آلاف متر مسطح، لافتا إلى خطة المركز لاستهداف الشوارع الضيقة والحواري التي لا يمكن دخول معدات الرصف بها لتركيب بلاط الانترلوك بها بدلا من الرصف.

على جانب أخر تستعد محافظة سوهاج، خلال الأيام القليلة القادمة، لإعلان قرية "أم دومة" بمركز طما، شمال المحافظة، كأول قرية نموذجية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".