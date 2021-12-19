/666903/مصطفى-الشربيني-مبادرة-التكيف-المناخي-تستهدف-تعزيز-بناء-القدرات-ومواجهة-التغيرات-المستقبلية

قال دكتور مصطفي الشربيني، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، إن المبادرة تعد رائدة في أفريقيا والشرق الأوسط لمحو الأمية الكربونية والمناخية للأنشطة الفردية، وتعمل على اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز بناء القدرات للتكيف المناخ في الأعمال الفردية، بحيث يقلل البصمة الكربونية للأفراد.

دوت الخليج

رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي: رعاية الأزهر للمبادرة كانت أكبر دافع للشباب

كما أكد الشربيني، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، على أن المبادرة برعاية ومشاركة جامعة الازهر الشريف حيث تحوز رعاية دكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الشريف وهذه الرعاية كانت أكبر دافع للشباب لتدشين أكبر مبادرة في العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر «التغيرات المناخية التحديات والمواجهة»، والذى يعقد بمشاركة جامعة الأزهر الشريف.

برامج التوعية بمواجهة التغيرات المناخية

هذا ولا تزال المبادرة منشورة علي موقع حملة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة منذ مشاركة المبادرة في الأسبوع العالمي للتنمية المستدامة في سبتمبر الماضي.

وتعمل المبادرة في برامج التوعية بمواجهة التغيرات المناخية، من خلال التحكم في العادات اليومية، التي تسبب إطلاق غازات الاحتباس الحراري، مثل استخدام المنتجات الصديقة للبيئة، وطرق تناول الطعام والطهي وركوب الدرجات والاقلال من تناول اللحوم والاقلال من استخدام الكيماويات، حيث تقوم المبادرة بايجار حلول للتكيف المناخي للأفراد وتقوم بدور فعال في حشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخي للانشطة الفردية.

كما تسعى المبادرة إلى تاهيل فريق متطوعي العمل المناخي ليكونوا ملهمين ومؤثرين في حشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخي والمساهمة بفريق من المتطوعين في العمل المناخي يمكن الاستعانة بهم اي أعمال تنظيمة خاصة باي حدث عالمي حيث نقدم ٣ برامج لسفراء المناخ بالتعاون مع كلية البحوث والدراسات العليا بجامعة عين وهي برنامج سفراء المناخ وبرنامج سفير المناخ الجامعي وبرنامج سفير المناخ الصغير لطلاب المدارس