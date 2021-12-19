/666904/لسوء-حالة-الطقس-والأحوال-الجوية-إيقاف-عمل-المعديات-والمراكب-النهرية-العامة-بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالمرور على كافة المعديات النهرية الواقعة على المجارى المائية بنطاقها والتأكيد على إيقاف عملها في حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يأتي هذا نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة مع زيادة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكيد على إيقاف عمل تلك المعديات تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

إنطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر لمدة ٤ أيام، حيث يبدأ التطعيم من الساعة ٨ صباحاً حتى ٥ عصراً، للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الثامنة مساءً للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة .

لسوء حالة الطقس والأحوال الجوية ...إيقاف عمل المعديات والمراكب النهرية العامة بالبحيرة

هذا وقد أكد المحافظ إلى أن التطعيم آمن ومجاني ويتم مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية وإرتداء الكمامات أثناء تنفيذ الحملة التي تستهدف تطعيم مليون و١٠٠ ألف و٣٥٩ طفل بمحافظة البحيرة من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال وذلك من خلال مشاركة ٢٩٩٨ فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحي بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى ٣٩٠ طبيب و٢٩٠ مشرف من المديرية والإدارة لتنفيذ الحملة .

كما أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة أن إستراتيجية الحملة ترتكز على إستمرار التطعيم من منزل إلى منزل لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الامومة والطفولة .