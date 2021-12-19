/666905/جامعة-سوهاج-تشارك-فى-معرض-القاهرة-الدولى-للأخشاب-والماكينات
شاركت جامعة سوهاج، فى معرض القاهرة الدولى للأخشاب والماكينات Cairo wood show فى دورته السادسة، والذى أقيم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر وإستمر لمدة ٤ أيام.
صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن مشاركة طلاب الجامعة تأتى فى ضوء إهتمام غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بربط طلاب الجامعات والأقسام الفنية بالواقع العملى، وإشراكهم بشكل إيجابى للتعرف على المواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأثاث.
جامعة سوهاج تشارك فى كعرض القاهرة للاخشاب
وأضاف رئيس الجامعة، أن مثل هذه المؤتمرات تعزز فرص دعم صناعة الأخشاب في مصر، وتحرك عجلة المبيعات بشكل قوى لتشجيع الصناعة المحلية، لافتاً إلى أنه تم إستعراض الجديد في مجالات ماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والتكنولوجيا والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلى.
وأوضحت الدكتورة ريهام محمد على مدير مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، أنه شارك بالمؤتمر ١٨ طالب من الكليات التي تدرس المهارات والحرف الخشبية بكليات الآثار بقسم الترميم، والتعليم والتكنولوجيا، والتربية النوعية، وبعض الخريجين والطلاب أصحاب المشروعات الحرفية التي تعتمد على الأخشاب والدهانات الخشبية مثل الريزين، مضيفاً أن ذلك يأتى في إطار التعاون بين مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بسوهاج، مما يسمح للطلاب والحرفيين التعرف على المواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأخشاب ويؤهلهم لإقامة مشروعات حرفية متميزة.
وفد الوكالة الامريكية يزور سوهاج
وعلى جانب أخر استقبل صباح اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يضم "كاثلين كيريش" المسئول الهندسي ومسئول تكامل المناخ بالوكالة، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، وصفاء داوود مساعد إدارة المشاريع بالوكالة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج .
ورحب محافظ سوهاج بالوفد متمنيا لهم زيارة سعيدة وموفقة بسوهاج، مؤكدا على أهمية التعاون مع الوكالة في دعم خدمات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة مشروع التحول الرقمي للقطاع، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وفرت الدولة مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمبادرة " حياة كريمة "
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